Rıdvan Dilmen'den 'Oğuzhan' uyarısı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın puan kaybettiği Yeni Malatya maçını değerlendirdi. Dilmen, Şenol Güneş'in Negredo ve Oğuzhan'ı mücadele başında oynatmamasını eleştirdi.
İşte Dilmen'in sözlerinden öne çıkanlar;
- "Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 9 gol atmış. Ligde ise en çok gol atan takımlar sıralamasında ilk 8'de yok. İnanılır gibi değil. Beşiktaş ile ilgili bu sezonki tek korkum doymuşluk idi. Şenol Güneş'e rağmen bu gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Çünkü Şenol Güneş asla olanla yetinmeyen bir isim. Oğuzhan kaybedilecek bir oyuncu değil. Nerede kazanacaksın Negredo'yu? Oynat abi Malatya'da. Cenk ile Negredo arasında uçurum yok. Bugün Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyorum. Yeni transferlerden hiçbiri 11'de yok. Ama geçen sene tam tersiydi, her transfer 11'deydi. Kulüp tarihinin en önemli maçlarından birine hazırlanırken, metal olarak da yıprandı Beşiktaş. Sadece fiziksel yorgunluk yoktu bugün. Zihinsel yorgunluk da vardı. Konsantrasyon düşüklüğü bu. Ayrıca saat farkı da etkili. Devamlı olarak gece maçı oynayan takım, bir anda 16.30 maçına çıktı. Biyolojik saat etkisini unutmamak lazım. Beşiktaş'ın işi çok zor. Hem Şampiyonlar Ligi hem lig bir arada götürmek zor. Beşiktaş'ı en çok zorlayan ise transferde başarısız olunması. Akhisar'ı bugün gördük. Haftaya Malatyaspor'u göreceğiz. Takımlar Beşiktaş'a o kadar üst seviyede hazırlanıyor ki, çok yıpranıyorlar. Ayrıca Avrupa'da takımlar oynamaya yönelik takımlar. Burada 'aman skoru tutayım' kafasındalar. Porto hafta içi uyuyan Kartal'ı uyandırdı. Bir gol attı, bir atmak üzereydi. Kartal bir uyandı, Porto aman dedi. Son 10 dakika skora razı oldu. Cenk her gün iyi oynayamaz ki. Onun da düşüş yaşayacağı dönem olacak."
Yorum