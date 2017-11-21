Rıdvan Dilmen'den Porto maçı öncesi olay transfer iddiası

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Porto maçı öncesinde futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen flaş yorumlarda bulundu. Üç büyükleri değerlendiren Dilmen, Galatasaray'daki Tudor krizi ve Beşiktaşlı Oğuzhan'ın transferine ilişkin sürpriz açıklamalar yaptı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Tudor'un en büyük şansızlığı Fatih Terim'in Milli Takım'ın başında olmamasıdır. Bence, Tudor ciddi bir kumar oynadı. ''Ben yeneyim geçeyim'' diye düşündü. Başakşehir deplasmanına fark atmaya gitmiş. Fatih Terim boştayken, her zaman tercihim Galatasaray'ın başında Fatih Terim'dir. Fatih Hoca her zaman Galatasaray'da çalışmak ister. Dursun Özbek'in devre arasına kadar olağanüstü durumlar olmazsa Tudor ile yola devam eder. Fenerbahçe bu hafta oynayacağı Antalya maçını kazanırsa Kasımpaşa maçına Kadıköy'e 40 bin seyirci getirir. Oğuzhan'ın 2. yarıda Beşiktaş'tan gideceğini hissediyorum, gelişmeler onu gösteriyor. Milli takıma alınmayıp, daha sonra alınması ve hep 11'de oynaması bana bunu hissettiriyor.

Rıdvan Dilmen, Akhisar maçından sonra da Oğuzhan Özyakup'la ilgili transfer mesajları vermişti;

Oğuzhan'a Lucescu'nun milli takıma almama, alma kararı zamanında bir şeyler oldu. O dönem ne olduysa Oğuzhan milli takıma alındı. Devre arasında gidecek mi bilmiyorum, bu iş yüzde 30 kotasını doldurmak için yapılmış olabilir.



