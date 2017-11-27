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Cristiano Ronaldo için yeni bir büst yapıldı

Ronaldo için yeni büst yapıldı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için yeni yapılan büst, Real Madrid'in müzesine konuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo'nun bir önceki büstü, doğum yeri Madeira adasında kendi adını taşıyan havaalanına konulmuştu.

Cristiano Ronaldo'nun bir önceki büstü, doğum yeri Madeira adasında kendi adını taşıyan havaalanına konulmuştu.

Fotoğraf: AA

Geçtiğimiz aylarda Cristiano Ronaldo için yapılan büst oyuncuya benzemediği gerekçesiyle özellikle sosyal medyada büyük tepki toplamıştı ve alay konusu olmuştu.

Bu kez Sevilla doğumlu İspanyol heykeltıraş Navarro Arteaga, yıldız isim için yaptığı büstle büyük beğeni topladı.

Real Madrid müzesine konulan, 890 santimetre uzunluğunda ve 60 kilogram olan yeni bronz büstün Ronaldo'ya tıpatıp benzediği şeklinde yorumlar yapıldı.

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