UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde kendisine ait rekoru geliştirdi

Ronaldo Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, toplamda kaydettiği 18 gol ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha önce kendisine ait olan bir takvim yılı içinde en çok gol atma rekorunu kırdı.

Haber Merkezi IHA
Cristiano Ronaldo, APOEL maçında kendi rekorunu geliştirdi.

Cristiano Ronaldo, APOEL maçında kendi rekorunu geliştirdi.

Fotoğraf: IHA

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Apoel'i 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, gruptan çıkmayı garantiledi.

Müsabakada Madrid adına 2 gol kaydeden Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, bu maçla gol sayısını 8'e çıkararak bir rekora daha sahip oldu. Ronaldo, 2017 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında toplamda 18 kez rakip fileleri havalandırarak, daha önce de kendisine ait olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu rekorunun sahibi oldu.

  • Portekizli futbolcu, 2016-2017 sezonun 2017 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında 10 gol atmıştı.

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