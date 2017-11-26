Ryan Babel'den ilginç Süper Lig yorumu

Yeni Malatyaspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'de son 2 haftada gol atamamıştı. Oyunculara futbol kamuoyunda maç seçtikleri yönünde eleştirilerde bulunulurken Ryan Babel konuya ilişkin sürpriz bir açıklama yayınladı.
İşte Ryan Babel'in açıklamaları;
- "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak Süper Lig'den daha kolay. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde herkes futbol oynamaya çalışıyor. İleri çıkıyor, hücum ediyor. Süper Lig'de ise çoğu takım 11 oyuncuyla geri yaslanıyor. Bu yüzden dünkü gibi maçlar oynaması en zor olanları. Beşiktaş, Barcelona veya Manchester City, bütün büyük takımlar bu sorunu yaşıyor."
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