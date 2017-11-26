SÜPER LİG

Ryan Babel'den ilginç Süper Lig yorumu

Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde alınan iyi sonuçlara rağmen, Süper Lig'de puan kayıpları yaşanıyor. Siyah beyazlıların yıldızı Ryan Babel bu konuya ilişkin sosyal medya hesabından sürpriz bir açıklama yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ryan Babel, Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 6 gol attı, 3 de asist yaptı.

Ryan Babel, Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 6 gol attı, 3 de asist yaptı.

Yeni Malatyaspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'de son 2 haftada gol atamamıştı. Oyunculara futbol kamuoyunda maç seçtikleri yönünde eleştirilerde bulunulurken Ryan Babel konuya ilişkin sürpriz bir açıklama yayınladı.

İşte Ryan Babel'in açıklamaları;

  • "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak Süper Lig'den daha kolay. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde herkes futbol oynamaya çalışıyor. İleri çıkıyor, hücum ediyor. Süper Lig'de ise çoğu takım 11 oyuncuyla geri yaslanıyor. Bu yüzden dünkü gibi maçlar oynaması en zor olanları. Beşiktaş, Barcelona veya Manchester City, bütün büyük takımlar bu sorunu yaşıyor."

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