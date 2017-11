Semih Şentürk isyan etti: Para almadan maça çıkıyoruz

Mali açıdan sıkıntılı bir dönemden geçen Eskişehirspor'da golcü oyuncu Semih Şentürk, içinde bulunduları duruma isyan ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rizespor maçında yaptıkları 1 dakikalık protestoyla ilgili A Spor'a konuşan Şentürk'ün açıklamaları şöyle;

"Terk edilmiş bir takım gibiyiz"

"Eskişehirspor’un bu kadar sahipsiz kalacağını hiç tahmin etmiyordum. Dikkat çekmek için Rizespor maçında protesto gerçekleştirdik. 4 aydır 5 kuruş para almadan idmanlara maçlara çıkıyoruz, her şeyin bir sonu var ama. Bu süreç devam ederse orada oynatacak futbolcu bulamazlar. Eskişehirspor terk edilmiş bir takım gibi duruyor. Taraftarı bu takımı sahiplenmese daha kötü günler görürdü."

Eskişehirsporlu futbolculardan bir dakikalık protesto Maddi açıdan sıkıntılı günler geçiren ve kulübe başkan bulmakta zorlanan Eskişehirspor'da futbolcular dikkat çeken bir protestoya imza attı.Sahasında Rizespor'u ağırlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, mücadelenin başlama düdüğüyle beraber 1 dakika boyunca hareketsiz kaldı. Rizesporlu futbolcular ise bu duruma saygı göstererek rakip kaleye gitmedi ve kendi aralarında top çevirdi.Erkan Zengin "Son maçımız olabilir" demiştiEskişehirspor'un tecrübeli kaptanı Erkan Zengin mücadele öncesi çarpıcı açıklamalarda bulunurken, "Belki de Çaykur Rizespor maçı son maçımız olacak" ifadelerini kullanmıştı.Erkan Zengin: Belki de son maçımız olacak

Erkan Zengin: Belki de son maçımız olacak Erkan Zengin, taraftarın Çaykur Rizespor maçında tribünleri doldurmasını istediklerini belirterek, "Bizler sahada kanımızın son damlasına kadar savaşırken, sizlerinde 35 bin kişi ile tribünlerden bizlere destek olmanızı istiyoruz" dedi.Yaptığı açıklamada, belki de Çaykur Rizespor maçının son maçları olacağının altını çizen Zengin 35 bin kişilik stadyumun dolmasını istedi. "Her şeyi göze alarak buraya geldik"Zengin, "Bizler, Büyük Eskişehirspor camiasının futbolcuları olarak, sezon başında kulübün henüz bir başkanı dahi yokken, her şeyi göze alarak buraya geldik. Geldiğimizde tesiste yiyecek yemeğimiz bile yoktu. Şartlar ne olursa olsun çalışmalarımıza başlayıp, Eskişehirsporumuzun layık olduğu yere getirmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya başladık. Şu an geldiğimiz noktada sezon başından daha kötü bir duruma gelmiş bulunuyoruz. Eskişehirspor’un bu zor durumunda 29 Kasım 2017 Çarşamba günü gerçekleşecek olan, sonucu soru işaretleri ile dolu Olağanüstü Genel Kurul öncesi, Çaykur Rizespor maçında bu takımın tek ve gerçek sahibi olan büyük Eskişehirspor taraftarından isteğimiz şudur: Çarşamba günü genel kuruldan ne çıkacağını bilmediğimiz, kulübün ileride nelerle karşılaşacağını bilmeden tek görevimiz olan Eskişehirspor’un layık olduğu yere getirmek için bizler sahada kanımızın son damlasına kadar savaşırken, sizlerinde 35 bin kişi ile tribünlerden bizlere destek olmanızı istiyoruz. Nasıl ki milli maçımızda tribünlerimiz tıklım tıklım ise, aynı şekilde bu maçta da sizlerden tüm koltukları doldurmanızı istiyoruz. Belki de Çaykur Rizespor maçı son maçımız olacak" dedi.