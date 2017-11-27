Semih Şentürk isyan etti: Para almadan maça çıkıyoruz
Dört aydır para almadan maça çıktıklarını belirtilen Eskişehirspor'un tecrübeli futbolcu Semih Şentürk,"Böyle devam ederse orada oynatacak futbolcu bulamazlar" dedi.
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Mali açıdan sıkıntılı bir dönemden geçen Eskişehirspor'da golcü oyuncu Semih Şentürk, içinde bulunduları duruma isyan ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Rizespor maçında yaptıkları 1 dakikalık protestoyla ilgili A Spor'a konuşan Şentürk'ün açıklamaları şöyle;
"Terk edilmiş bir takım gibiyiz"
"Eskişehirspor’un bu kadar sahipsiz kalacağını hiç tahmin etmiyordum. Dikkat çekmek için Rizespor maçında protesto gerçekleştirdik. 4 aydır 5 kuruş para almadan idmanlara maçlara çıkıyoruz, her şeyin bir sonu var ama. Bu süreç devam ederse orada oynatacak futbolcu bulamazlar. Eskişehirspor terk edilmiş bir takım gibi duruyor. Taraftarı bu takımı sahiplenmese daha kötü günler görürdü."
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