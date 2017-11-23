Şenol Güneş Qarabağ-Chelsea maçını izledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, Azerbaycan kulübü Qarabağ'ı ziyaret etti ve Qarabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov ile bir araya geldi.

Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Şenol Güneş, Qarabağ futbol takımının teknik direktörü Gurban Gurbanov'a futbolcularımızın imzaladığı Pepe formasını hediye ederken Gurbanov da Güneş'e isminin yazılı olduğu 1 numaralı Qarabağ forması takdim etti.

Ziyaretin ardından Şenol Güneş ile Ali Naibi, Qarabağ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynadığı karşılaşmayı izledi.

Chelsea, Qarabağ'ı deplasmanda 4-0 yenerek bitime bir maç kala adını son 16 turuna yazdırdı.

02:08 dk 23 Kasım 2017 Diğer Karabağ maçına hakem damga vurdu! Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Karabağ, evinde Chelsea'ye 4-0 mağlup oldu. Maçın henüz 19. dakikasında tartışmalı bir kararla Karabağlı futbolcu Rashad Sadygov kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hakemin penaltı kararı verdiği pozisyonda Eden Hazard takımını 1-0 öne geçirdi.