Serdar Aziz ameliyat olmayı reddetti

Galatasaray'ın milli futbolcusu Serdar Aziz'in Alanyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonrasında yüzünde kırıklar oluştuğu açıklanmıştı. Sağlık heyetinin ameliyat tavsiyesinde bulunduğu futbolcu, bunu reddederken Beşiktaş karşısında oynamak istediğini teknik heyete bildirdi.

Sezon başında da burnu kırılan ve ameliyat olması gereken futbolcu 1 ay sahalardan uzak kalamam diyerek bunu reddetmişti. Milli futbolcu şimdi de yüzündeki kırıklar sebebiyle ameliyat olmayı reddederken sarı kırmızılı renkler için büyük bir fedekarlığa imza attı.

Serdar Aziz'in Beşiktaş'a karşı oynanan mücadelede yüzüne maske takması bekleniyor.