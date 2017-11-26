SÜPER LİG

Serdar Aziz ameliyat olmayı reddetti

Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı maçta aldığı darbe sonrası yüzünde kırıklar meydana gelen Serdar Aziz, sarı kırmızılıların sağlık heyetinden gelen 'ameliyat olmalısın' teklifini reddetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasararay'ın milli futbolcusu Serdar Aziz, bu sezon ikinci kez ameliyat olmayı reddetti.

Galatasararay'ın milli futbolcusu Serdar Aziz, bu sezon ikinci kez ameliyat olmayı reddetti.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Serdar Aziz'in Alanyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonrasında yüzünde kırıklar oluştuğu açıklanmıştı. Sağlık heyetinin ameliyat tavsiyesinde bulunduğu futbolcu, bunu reddederken Beşiktaş karşısında oynamak istediğini teknik heyete bildirdi.

Sezon başında da burnu kırılan ve ameliyat olması gereken futbolcu 1 ay sahalardan uzak kalamam diyerek bunu reddetmişti. Milli futbolcu şimdi de yüzündeki kırıklar sebebiyle ameliyat olmayı reddederken sarı kırmızılı renkler için büyük bir fedekarlığa imza attı.

  • Serdar Aziz'in Beşiktaş'a karşı oynanan mücadelede yüzüne maske takması bekleniyor.

Serdar Aziz'in yüzünde kırık tespit edildi
Serdar Aziz'in yüzünde kırık tespit edildi

Galatasaraylı futbolcular; Denayer, Latovlevici, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz'in sağlık durumları hakkında açıklama yapıldı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi yapılan son antrenman esnasında girdiği bir ikili mücadele sonrası kalçada ve kasıkta gerilme hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda yer almayan Jason Denayer’in tedavisine devam edildi.Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesindeki ısınmada sağ alt arka adalesinde çekme oluştuğu için riske edilmeyerek maç kadrosundan çıkarılan ve bugünü fizyoterapistler eşliğinde aktif dinlenme ile geçiren Tolga Ciğerci’nin durumu yarın yapılacak MR tetkiklerinin ardından belli olacak.Aytemiz Alanyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ dizinde esneme oluşan ve tedavisine başlanan Iasmin Latovlevici’nin durumu yarın yapılacak MR tetkiklerinin ardından netleşecek.Aynı karşılaşmada yüzüne aldığı dirsek darbesi sonucunda yüz kemiklerinde kırık oluşan Serdar Aziz’in tedavi planı, yarın yapılacak olan ileri tetkiklerin ardından oluşturulacak.

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