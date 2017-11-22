UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sevilla Teknik Direktörü Berizzo kanserle mücadele ediyor

Sevilla Antrenörü Berizzo kanserle mücadele ediyor

İspanyol ekibi Sevilla'nın teknik direktörü Eduardo Berizzo'nun kanser olduğu belirtildi. Sevilla da konuyla ilgili açıklamada yaparak Arjantinli teknik adamın kanser olduğunu doğruladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sevilla'lı oyuncuların 3. gol sonrası teknik direktörlerine koşması dikkat çekti.

Sevilla'lı oyuncuların 3. gol sonrası teknik direktörlerine koşması dikkat çekti.

Fotoğraf: Reuters

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da, Arjantinli teknik adam Eduardo Berizzo'dan kötü haber geldi.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada 48 yaşındaki teknik direktörün prostat kanseri olduğu duyuruldu.

Oyuncularına devre arasında açıkladı

Bu arada Berizzo'nun kanser olduğunu oyuncularına Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Sevilla-Liverpool mücadelesinin devre arasında söylediği belirtilmişti.

İlk yarıyı İngiliz ekibi karşısında 3-0 geride kapatan Sevilla'nın, teknik direktörün bu açıklamasından sonra ikinci yarıya farklı bir motivasyonla çıkarak maçı 3-3'e getirdiği aktarıldı.

Sevilla'dan Liverpool'a büyük şok: 3-0'dan 3-3
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Sevilla'dan Liverpool'a büyük şok: 3-0'dan 3-3

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en çılgın maçı, Sevilla ile Liverpool arasında oynandı. Liverpool ilk yarım saatte 3-0 öne geçti, Sevilla 90+3. dakikadaki golle bir puanı almayı başardı. İşte müthiş maçın golleri.


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