Sevilla Antrenörü Berizzo kanserle mücadele ediyor

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da, Arjantinli teknik adam Eduardo Berizzo'dan kötü haber geldi.
Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada 48 yaşındaki teknik direktörün prostat kanseri olduğu duyuruldu.
Oyuncularına devre arasında açıkladı
Bu arada Berizzo'nun kanser olduğunu oyuncularına Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Sevilla-Liverpool mücadelesinin devre arasında söylediği belirtilmişti.
İlk yarıyı İngiliz ekibi karşısında 3-0 geride kapatan Sevilla'nın, teknik direktörün bu açıklamasından sonra ikinci yarıya farklı bir motivasyonla çıkarak maçı 3-3'e getirdiği aktarıldı.
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