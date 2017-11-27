Sharapova set vermedi

TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliği kapsamında oynanan maçta dünyaca ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova, milli sporcu Çağla Büyükakçay'ı 2-0 yendi. Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle düzenlenen ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliği, TTF Başkanı Cengiz Durmuş, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve G.Saray Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Işıl Alben de izledi. Dolu tribünler önünde oynan maçta, kadınlar eski dünya 1 numarası Sharapova, dünya sıralamasında 160. basamakta bulunan Çağla Büyükakçay ile karşılaştı. Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki Sharapova, Büyükakçay'ı 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendi. Ödül töreninde öncelikli olarak karışık çiftler maçında mücadele eden genç Türk tenisçilere ödülleri verildi. Ardından Büyükakçay ile Sharapova ödüllerini aldı. İki tenisçiye de ödüllerini TTF Başkanı Cengiz Durmuş ile TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici takdim etti.