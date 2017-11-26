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Sinan Engin: Galatasaray Filipe Luis ile görüşüyor

Yorumcu Sinan Engin Galatasaray'ın transfer çalışmalarıyla ilgili aldığı istihbaratı açıkladı. Engin, sarı-kırmızılıların devre arasında Atletico Madrid'in sol beki Filipe Luis'in transferi için harekete geçtiğini iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
32 yaşındaki Filipe Luis, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 13 maçta 1 asist yaptı.

32 yaşındaki Filipe Luis, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 13 maçta 1 asist yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, sarı-kırmızılıların sol beke transfer etmek istediği ismi açıkladı.

Aldığı bilgiyi paylaşan Beyaz TV yorumcusu Engin, Galatasaray'ın Filipe Luis için harekete geçtiğini iddia etti.

"Fenerbahçe de peşinde"

"Galatasaray devre arası için Filipe Luis'le görüşüyor diyen" Sinan Engin, Brezilyalı futbolcun Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğunu söyledi.

  • 2019 yılına kadar Atetico Madrid'le sözleşmesi sona erecek olan Filipe Luis, İspanyol ekibiyle çıktığı 286 maçta 9 gol atarken 25 de asist kaydetti.

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