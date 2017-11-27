Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'u Burak Yılmaz ve Okay'ın golleriyle mağlup etti. Bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde eden bordo-mavililer, ligde de ilk defa üst üste 2 maç kazanarak çıkışını sürdürdü.

Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk olan Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Burak Yılmaz ve Okay Yokuşlu ile sonuca giden bordo-mavililer bu sezon ilk defa üst üste 2 galibiyet aldı. Ev sahibi takımın tek golü ise Muhammet Demir'den geldi. Bordo-mavililer, dış sahada ise 220 gün aradan sonra galibiyet almanın mutluluğunu yaşadı. Puanını 19'a çıkartan Trabzonspor, puan sıralamasında 3 sıra birden yükselerek 8. sıraya çıktı.

Karşılaşmaya iki taraf da kontrollü başladı. 12. dakikada Castillo'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz, sağdan sürdüğü topla ceza sahasına girer girmez çok şık bir vuruş yaptı ve uzak direğin dibinden topu ağlarla buluşturdu: 0-1. Ev sahibi Sivasspor rakibine 32. dakikada karşılık verdi. Mas'a baskı yapan Emre Kılınç'ın dokunuşunda top Muhammet Demir'in önünde kaldı. Muhammet düzgün bir vuruşla topu Onur'un yanından filelere gönderdi: 1-1. İkinci yarı karşılıklı olarak daha fazla gol pozisyonuna sahne oldu. 50'de Muhammet Demir'in kullandığı frikikte barajı geçen top kalenin yanından az farkla dışarı çıktı. 58'de Muhammet'in ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, Onur uzanarak topu kontrol etti. 83. dakikada Kucka'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda top direkten döndü. Topu takip eden N'Doye'un ortasına Okay Yokuşlu iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla skoru belirledi: 1-2.

Golünü attı, gözyaşları aktı

Sivas'ın 25 yaşındaki oyuncusu Muhammet Demir, dünkü karşılaşmada skoru 1-1'e getirirken eski takımına karşı ağları havalandırmış oldu. 2015-2016 sezonunda Trabzonspor forması giyen oyuncu, golü attıktan sonra duygusal anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı. Ligde en son geçen sezon Konyaspor maçında gol atan Muhammet, 219 gün sonra ağları havalandırmış oldu.

Burak yine boş geçmedi

Trabzon'un golcü ismi Burak Yılmaz, dünkü Sivasspor maçında takımını 1-0 öne geçiren golü ağlara gönderdi. Deneyimli oyuncu, Süper Lig kariyerinde en fazla golü kırmızı-beyazlı takımın ağlarına gönderdi. Burak, Sivasspor'a karşı çıktığı 15. maçta 13. golünü attı. Deneyimli oyuncu, bu sezon ise bordo-mavili formayla 10. kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Uğur tamamlayamadı

Trabzonspor’un savunmadaki deneyimli isimleri arasında yer alan Uğur Demirok, Sivasspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrasında mücadelenin 37. dakikasında kenara alındı. 29 yaşındaki oyuncunun yerine Tomas Hubocan sahaya sürüldü. Uğur Demirok'un hafta içinde yapılan bir idmanı da yarıda bıraktığı ancak oynama isteği üzerine sahaya sürüldüğü belirtildi.

Zor oldu ama kazandık

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Tabii ki hatalarımız vardı. Hiçbir zaman oyundan kopmadık. Bunun neticesinde hakikaten iyi bir galibiyet aldık. Mutlaka bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Gerçekten zor bir maç oldu bizim açımızdan. Kolay bir galibiyet değildi” dedi. Hataları görmezden gelemeyeceklerini ifade eden Çalımbay, “Bunları hemen düzeltemeyiz. Belki takviye, belki çalışarak bir şeyleri iyileştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.