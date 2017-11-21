Skandal kararın hakemine 1 ay ceza!

Fenerbahçeli futbolcu Gürkan Başkan’ın, Galatasaraylı futbolcu Mustafa Fettahoğlu’na attığı tekmenin görüntüleri tüm dünyada olay olurken hakemin bu harekete verdiği 'sarı kart' sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Yaşanan bu olaydan sonra hakemliğinin bittiğini ve bir daha resmi müsabaka yönetemeyeceği söylenen hakem Onur Mert’in Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 aylık ceza alması uygun görüldü.

Skandal bir karara imza atan Onur Mert, önümüzdeki ay tekrar maç yönetebilecek.

Hakem Onur Mert'in skandal kararının görüntüleri