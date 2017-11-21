SÜPER LİG

Galatasaray Fenerbahçe U 17 maçının hakemi ne kadar ceza aldı?

Skandal kararın hakemine 1 ay ceza!

U 17 Ligi’nde 4 Kasım’da oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında, sarı lacivertli futbolcunun uçan tekmeyle yaptığı faule sarı kart gösteren Onur Mert’in hakemlik kariyerinin bittiği söylenmişti fakat gerçek ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe ile Galatasaray arasından oynana U 17 Ligi maçında Fenerbahçeli futbolcu Gürkan Başkan’ın, Galatasaraylı futbolcu Mustafa Fettahoğlu'na yaptığı hareket.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasından oynana U 17 Ligi maçında Fenerbahçeli futbolcu Gürkan Başkan’ın, Galatasaraylı futbolcu Mustafa Fettahoğlu'na yaptığı hareket.

Fotoğraf: Yeni Şafak

Fenerbahçeli futbolcu Gürkan Başkan’ın, Galatasaraylı futbolcu Mustafa Fettahoğlu’na attığı tekmenin görüntüleri tüm dünyada olay olurken hakemin bu harekete verdiği 'sarı kart' sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Yaşanan bu olaydan sonra hakemliğinin bittiğini ve bir daha resmi müsabaka yönetemeyeceği söylenen hakem Onur Mert’in Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 aylık ceza alması uygun görüldü.

  • Skandal bir karara imza atan Onur Mert, önümüzdeki ay tekrar maç yönetebilecek.

Hakem Onur Mert'in skandal kararının görüntüleri

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