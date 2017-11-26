Soldado'nun neden oynamadığını Rıdvan Dilmen açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la oynadığı maçın devre arasında Soldado'nun neden oynamadığını açıkladı.
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;
- "Fenerbahçe güçlü bir takım, ortalama bir kadro. Çok büyük bir yıldız yok ama atıyor. Sahanın en iyi oyuncusu Janssen. Mükemmel bir santrfor oyunu oynuyor. Gidip topu alıyor, dönüyor, vuruyor.Hepimiz maç öncesi 3 tane gol atmış Soldado'nun oynamasını bekliyorduk. Bugün kayınvalidesinin yoğun bakımda olduğunu öğrenmiş Soldado. Kafası oradaymış. Gitmek istemiş, maçtan sonra izin vereceklermiş."
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