Spor Bakanı Bak'tan 'yabancı sınırı' açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı.
Bakan Bak'ın spor gündemiyle ilgili açıklamalarından satır başları şöyle;
"Beşiktaş hepimizi gururlandırıyor"
- "Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gidebileceğine inanıyorum. Bunu başarabilecek kadrosu var. İyi oynuyorlar. Beşiktaş'ın başarısı hepimizi gururlandırıyor."
"Naim milletin kalbinde yer edinmiş bir kahramandı"
- "Türk spor camiası için Naim Süleymanoğlu çok büyük bir kayıp. Türk milletinin kalbinde yer edinmiş bir kahramandı. Bulgaristan zulmünde semboldü.
- Naim Süleymanoğlu Türk halterine çığır atlattı. Naim Süleymanoğlu kırılamaz rekorları ve başarılarıyla aramızdan ayrıldı. Böyle bir dünya markasını kaybettiğimiz için üzgünüz. Mekanı cennet olsun."
"EURO 2020 için umutluyum"
- "Milli Takım'da kıymetli oyuncularımız var ama Dünya Kupası'na gidemedik. İtalya da gidemedi. Dünya Kupası'na en son gittiğimizde iyi bir jenerasyon vardı. Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu vardı. Mircea Lucescu'nun gelmesiyle beraber yeni bir süreç başlatıldı. Hazırlık maçlarında iyi neticeler alamadık ama EURO 2020 için umutluyum."
"Bir Arda Turan kolay yetişmiyor"
- "Kulüplerin altyapılara olan yatırımların ciddi oranda artması gerekiyor. Bir Arda Turan kolay yetişmiyor. Daha önce Gökdeniz Karadeniz, Fatih Tekke gibi isimler de yurt dışında iyi işler yaptı. Altyapıya daha fazla önem vermeliyiz. Belçika ve Almanya altyapı devrimini yaptı ve bunun sonuçlarını almaya başladı. Bizim de böyle bir sürece ihtiyacımız var."
Menajerlik sistemi Türkiye'de tam oturmamış durumda. İkili ilişkilerle gidiyor. Milli Takım'a bir sporcunun hakkıyla gelmesi gerekiyor.
"Yabancı oyuncular kulüplerin işine geliyor"
- "Yabancı oyuncu tartışmaları Türk futbolunun gündeminde. Dursun Özbek'le görüşüyoruz. Kulüpler şu anda daha önce alınan karar gereği 2019'a kadar kontrat yapmışlar. Şimdi bunu sonlandırın demek mümkün değil. Yabancı oyuncu kulüplerin işine geliyor, daha ucuza oyuncu alıyorlar. Ben kaliteli yabancıya karşı değilim. Ancak bir takımda yabancı futbolcu ağırlıkta olmamalı. Doğru sayının 4-5 olacağını düşünüyorum. Yabancı serbestliği ile lige heyecan geldiği, tribünlerin dolduğu söyleniyor. Sadece derbi maçlarında tribünler dolu, diğer maçlarda durum böyle değil."
Soru: Milli Takım'da yabancı antrenör olması sizi rahatsız etti mi?
Bakan Bak: Ben, Türk Milli Takımı'nı bir Türk antrenörün çalıştırmasını temenni ederim.
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