Sumudica: Adebayor koluyla aldığını bana söyledi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, iyi bir mücadele sergilediklerini belirtirken Adebayor'un attığı golde topu elle aldığı kendisine söylediğini itiraf etti.

İşte Sumudica'nın açıklamalarından öne çıkanlar;