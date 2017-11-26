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Suriyeli boksör kemerini Erdoğan’a hediye etti

Yirmi yıl önce savaşta babasını kaybederek annesi ve kardeşiyle birlikte Almanya’ya iltica eden Suriye asıllı Alman boksör Mahmut Ömer Charr, Rus rakibi Alexander Ustinov’u mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Charr, kemerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etti.

Haber Merkezi IHA
Mahmut Ömer Manuel Charr profesyonel kariyerinde 34 maçta 30 galibiyeti ve 4 mağlubiyeti.

Mahmut Ömer Manuel Charr profesyonel kariyerinde 34 maçta 30 galibiyeti ve 4 mağlubiyeti.

Fotoğraf: IHA

Almanya’nın Oberhausen şehrindeki 12 bin 650 kişilik König Pilsener Arena’da oynanan müsabakada Suriye asıllı Alman boksör Mahmut Ömer Manuel Charr ve Rus boksör Alexander Ustinov, WBA ağır sıklet unvan maçına çıktı.
Charr, Alexander Ustinov’u yenerek ilk kez dünya şampiyonu olmayı başardı. Maça hızlı başlayan Rus rakibi karşısında 4. raunttan itibaren oyunu dengeleyen Suriyeli boksör, sonunda kemeri alan isim oldu.
12 raunt sonunda puanlamaya gidilen mücadeleyi kazanan ve WBA unvanını kazanan Suriye asıllı Mahmud Manuel Charr, 3 hakemden 115-111, 116-111 ve 115-112 şeklinde puanlar aldı.

  • Profesyonel kariyerinde 34 maçta 30 galibiyeti ve 4 mağlubiyeti bulunan 33 yaşındaki boksör, karşılaşmadan önce basın danışmanı Vedat Alyaz’a yaptığı açıklamada, kemeri kazanırsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edeceğini vurgulamıştı.

Mahmut Ömer Manuel Charr
Mahmut Ömer Manuel Charr

Kemerini Erdoğon'a vereceğini söylemişti

  • Ben mülteci olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Erdoğan’ın Suriyeli mültecilere ne kadar yardımcı olduğunu da çok iyi biliyorum. Bunun için kendisine minnettarım. Kendisi benim gönlümde dünya şampiyonudur. Bu minnettarlığımın bir karşılığı olarak, dünya şampiyonluğunu kazanınca Türkiye’ye uçarak kendisini ziyaret edip, kemerimi hediye etmek istiyorum.

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