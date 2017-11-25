Tudor Östersunds maçının rövanşını aldı

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Igor Tudor, Alanyaspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında medya mensuplarından adeta hesap sordu.

Östersunds maçından sonra kendisinin çok ağır bir şekilde eleştirildiğini söyleyen Hırvat teknik adam, İsveç ekibinin UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarılı grafiğine dikkat çekerek; 'Böyle rezil bir takım gruptan nasıl çıktı?' diye sordu.

İşte Tudor'un o sözleri:

Östersunds maçından sonra burada herkes beni öldürdü. O takımı bilmediğiniz için öyle yorumlar yaptınız. Östersunds'u rezil bir takım olarak yansıttınız ve rezil bir takıma elendik gibi gösterdiniz. Böyle rezil bir takım gruptan nasıl çıktı?



