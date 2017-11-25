SÜPER LİG

Tudor Östersunds maçının rövanşını aldı

Tudor Östersunds maçının rövanşını aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Alanyaspor maçı sonrası düzenlediği toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Östersunds maçından sonra gelen eleştirilerin çok ağır olduğunu ifade eden Tudor, İsveç ekibinin UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği başarıya dikkati çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Igor Tudor, geçen hafta alınan 5-1'lik Başakşehir mağlubiyeti sonrası, Alanyaspor galibiyetiyle Beşiktaş maçı öncesi moral depoladı.

Igor Tudor, geçen hafta alınan 5-1'lik Başakşehir mağlubiyeti sonrası, Alanyaspor galibiyetiyle Beşiktaş maçı öncesi moral depoladı.

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Igor Tudor, Alanyaspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında medya mensuplarından adeta hesap sordu.

Östersunds maçından sonra kendisinin çok ağır bir şekilde eleştirildiğini söyleyen Hırvat teknik adam, İsveç ekibinin UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarılı grafiğine dikkat çekerek; 'Böyle rezil bir takım gruptan nasıl çıktı?' diye sordu.

İşte Tudor'un o sözleri:

  • Östersunds maçından sonra burada herkes beni öldürdü. O takımı bilmediğiniz için öyle yorumlar yaptınız. Östersunds'u rezil bir takım olarak yansıttınız ve rezil bir takıma elendik gibi gösterdiniz. Böyle rezil bir takım gruptan nasıl çıktı?

J Grubu'nda bulunan Östersunds son maçlar öncesi liderlik koltuğunda bulunuyor.
J Grubu'nda bulunan Östersunds son maçlar öncesi liderlik koltuğunda bulunuyor.


Östersunds tarihini baştan yazıyor
Yeni Şafak

Östersunds tarihini baştan yazıyor

Galatasaray'ı Avrupa'dan eleyen en erken kulüp olan İsveç temsilcisi Östersunds, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu. İngiliz teknik direktör Graham Potter'in teknik başarısıyla dikkat çektiği takım, ilk kez katıldığı turnuvada 2'de 2 yapmayı başardı.


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