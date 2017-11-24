Türkiye'de futbol maçları tek kanala geçiyor

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayıncısı olan beIN Sports, Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde resmi yayıncısı olmayı hedefliyor. Yapılacak ihalede en güçlü aday olan yayıncı kuruluşun Devler Ligi'nin yeni yayıncısı olması bekleniyor.

Buna göre ülkemizde 2018-2019 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi maçları 3 sezon boyunca beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.