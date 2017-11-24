UEFA AVRUPA LİGİ

Atalanta 10 yılda harcadığı parayı 1 yılda harcayan Everton'a 5 attı

UEFA Avrupa Ligi'ne damga vuran skor

UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece İtalyan temsilcisi Atalanta, sezona flaş transferlerle giren Everton'ı 5-1 mağlup ederek geceye damga vurdu. Avrupa basını bu mücadeleyi manşetlerine taşırken iki takımın transfere harcadığı paralar kıyas edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi'nde Everton, İtalyan temsilcisi Atalanta'ya 5-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Everton, İtalyan temsilcisi Atalanta'ya 5-1 mağlup oldu.

Fotoğraf: Reuters

UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece Atalanta, Everton deplasmanında flaş bir sonuca imza attı. İtalyan temsilcisi sezona ses getiren transferlerle giren İngiliz ekibi Everton'ı 5-1 yendi.

Avrupa basını bu mücadeleyi manşetlerine taşınırken iki takımın transferlere harcadığı paraya dikkat çekti. Buna göre Atalanta 10 sezonda 143 milyon Sterlin para harcarken Everton, bu parayı 1 sezonda harcadı.

Bilindiği üzere Everton, yaz transfer döneminde yaptığı harcamalarla dikkat çekmişti. İngiliz ekibini yaptığı transferlerden bazıları;

  • Wayne Rooney
  • Gylfi Sigurdsson
  • Jordan Pickford
  • Michael Keane
  • Davy Klaassen
  • Nikola Vlasic
  • Henry Onyekuru
  • Sandro Ramírez

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