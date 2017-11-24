UEFA Avrupa Ligi'ne damga vuran skor

UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece Atalanta, Everton deplasmanında flaş bir sonuca imza attı. İtalyan temsilcisi sezona ses getiren transferlerle giren İngiliz ekibi Everton'ı 5-1 yendi.
Avrupa basını bu mücadeleyi manşetlerine taşınırken iki takımın transferlere harcadığı paraya dikkat çekti. Buna göre Atalanta 10 sezonda 143 milyon Sterlin para harcarken Everton, bu parayı 1 sezonda harcadı.
Bilindiği üzere Everton, yaz transfer döneminde yaptığı harcamalarla dikkat çekmişti. İngiliz ekibini yaptığı transferlerden bazıları;
- Wayne Rooney
- Gylfi Sigurdsson
- Jordan Pickford
- Michael Keane
- Davy Klaassen
- Nikola Vlasic
- Henry Onyekuru
- Sandro Ramírez
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