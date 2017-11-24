UEFA Avrupa Ligi'ne damga vuran skor

UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece Atalanta, Everton deplasmanında flaş bir sonuca imza attı. İtalyan temsilcisi sezona ses getiren transferlerle giren İngiliz ekibi Everton'ı 5-1 yendi.

Avrupa basını bu mücadeleyi manşetlerine taşınırken iki takımın transferlere harcadığı paraya dikkat çekti. Buna göre Atalanta 10 sezonda 143 milyon Sterlin para harcarken Everton, bu parayı 1 sezonda harcadı.

Bilindiği üzere Everton, yaz transfer döneminde yaptığı harcamalarla dikkat çekmişti. İngiliz ekibini yaptığı transferlerden bazıları;

Wayne Rooney

Gylfi Sigurdsson

Jordan Pickford

Michael Keane

Davy Klaassen

Nikola Vlasic

Henry Onyekuru

Sandro Ramírez