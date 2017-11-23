UEFA Güvenlik Direktörü Praag: EURO 2016 Türkiye'nin hakkıydı

UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Toplantısı için Türkiye'ye gelen UEFA Güvenlik Direktörü ve Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag, çarpıcı açıklamalara imza attı.

"Sarkozy bir anda geldi..."

Sabah'a konuşan Praag, Türkiye'nin EURO 2016'yı kıl payı Fransa'ya kaptırmasıyla ilgili şunları söyledi:

Türkiye'nin EURO 2024 için hazır olduğunu biliyorum. Havalimanları, tesisler, lojistik gerçekten harika. Daha önce Türkiye'nin 3 kez bu organizasyonu düzenlemek için aday olduğunu biliyorum. Başvuruları teknik açıdan en iyisiydi ama üçünde de kaybetti. Fakat son toplantıda bildiğiniz gibi 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Sarkozy bir anda geldi ve salona girdi. Herkes büyük şok yaşadı. Bunda eski başkan Platini'nin de etkisi vardı.

"Türkiye EURO 2024 için hazır"

Şunu çok iyi hatırlıyorum. Türkiye 750 milyon euro garanti para ortaya koymuştu. İstanbul-Ankara ve diğer şehirler arası hızlı trenler, ulaşım, altyapı, tesisler, statlar, kısacası dosyada yer alan her şey çok etkileyiciydi. Bunların hepsini hatırlıyorum. Ancak Fransa'nın dosyasını hatırlamıyorum bile. Türkiye'nin hakkıydı ama Fransa'ya verdiler. 2024 hakkında henüz detaylar netleşmedi. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye 2024 için her şeyiyle hazır.