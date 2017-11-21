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Uğur Demirok'tan Kütahyalı'ya: Seni affetmiyorum

Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklara yönelik hakaret içeren sözlerine Trabzonspor'un savunma oyuncusu Uğur Demirok'tan tepki geldi.

Haber Merkezi IHA
Uğur Demirok sosyal medya hesabından Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki gösterdi.

Uğur Demirok sosyal medya hesabından Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki gösterdi.

Trabzonspor forması giyen Uğur Demirok, kendisine ait sosyal medya hesabından Türkiye'nin ve Bosna Hersek'in bayraklarını paylaşarak, spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki gösterdi.

Demirok, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Ufak bir özür ile bunun telafisi olmaz"

  • "Türk olduğum kadar Boşnak’ım ve Boşnak olduğum kadar Türk'üm. Ay yıldızlı formayı gururla giymekte olan bir Türk evladıyım. Ağzından çıkan kelimelerin ucunun nereye dokunacağını bilmeden sarf ediyorsun ve sonunda kimlerin incineceğini bilmiyorsun. Rasim Ozan Kütahyalı, ağzından çıkanlar benimle birlikte tüm Boşnak halkının haklı tepkisine sebep olmuştur. Sade ufak bir özür ile de bunun telafisi olmaz ki en azından benim için olmayacaktır. Seni Affetmiyorum."

Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den kovuldu
Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den kovuldu

Beyaz TV'de dün akşam yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında Boşnaklara yönelik hakaret içeren sözler söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.Programın moderatörü Ertem Şener program açılışında Rasim Ozan Kütahyalı'nın ayrılığını 'Bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda, bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırdık.' sözleriyle duyurdu.BALKAN FEDERASYONLARI ORTAK AÇIKLAMA YAPTIVe Kütahyalı'ya tepkiler art arda geldi. Balkan ve Boşnak dernekleri yaptıkları ortak açıklamada "Kütahyalı’nın sarf ettiği bu sözler, kelimenin tam anlamıyla, belden aşağı, terbiyesizce, dini ve milli geleneklerimize uymayan sözcükler olmasının yanında, aynı zamanda ırkçı, aşağılayıcı, küçümseyici, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözlerdir” ifadeleri kullanıldı.SAFFET SANCAKLI'DAN ÇOK SERT TEPKİMHP Milletvekili Saffet Sancaklı da Kütahyalı'nın sözlerine kayıtsız kalmadı ve "Şerefsiz oğlu şerefsiz. Böyle insanların artık toplum dışına çıkarılması lazım. Bu işin peşini bırakmayacağım.” açıklamasını yaptı.HİDAYET TÜRKOĞLU SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDIBir Boşnak olarak, bu şahsı ağır şekilde kınıyor, savcılarımızı göreve davet ediyorum.&mdash; Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) 20 Kasım 2017 Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu savcıları göreve çağırdı. Türkoğlu, "Tarih boyunca Türklerle dostluğu ve samimiyeti sayesinde tüm dünyayı kıskandıran Bosna Halkını, aşağılık, adi ve akılsız yakıştırmayla küçük düşürmeye çalışan Rasim Ozan Kütahyalı ve onun gibileri hak etmiyoruz. Bir Boşnak olarak, bu şahsı ağır şekilde kınıyor, savcılarımızı göreve davet ediyorum." diye konuştu.

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