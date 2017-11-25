AVRUPA LİGLERİ

Umut Bozok: Kalbimdeki takım Galatasaray

Umut Bozok, dün oynanan Bourg en Bresse maçında bu sezon üçüncü kez hat-trick yaptı. Galibiyette önemli rol oynayan genç yıldız adayı, maç sonrası önemli mesajlar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Umut Bozok, ligdeki gol sayısını 13'e yükseltti.

Umut Bozok, ligdeki gol sayısını 13'e yükseltti.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nimes Olympique'te forma giyen 21 yaşındaki Umut Bozok, bu sezon 3. kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

"Fransa'ya kapılarımı kapatmıyorum"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Umut, kalbindeki takımın Galatasaray olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

  • Ben bir yarışçıyım. Bugün Ümit Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası için eleme maçları oynuyoruz. Çok iyi gitmiyor, bizim için biraz zor olacak. Ama her zaman inancımız var. Amaç A Milli Takım'ın kapısını çalmak. Ben Fransa Milli Takımı için de kapılarımı kapatmıyorum. Fransız'ım, 21 yaşındayım. Bana düşen çok çalışmak.

"Kalbimdeki takım Galatasaray"

Genç yıldız gönlündeki takımın sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:

  • Dünyada, kalbimdeki kulüp Galatasaray. Bu normal. Fransa'da ise gençlerle yaptıklarından dolayı Olympique Lyon'a bayılıyorum.

Umut Bozok'tan 'milli takım' sözleri
Umut Bozok'tan 'milli takım' sözleri

Ümit Milli Takım'ın başarılı golcüsü Umut Bozok, Fransız basınına verdiği röportajda gelen soru üzerine milli takım tercihine değindi.Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nimes'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki forvet oyuncusu, "Türkiye 2018 Dünya Kupası'na gidemedi. Siz şu an yeni jenerasyonun bir parçası olmak isteğiyle mi Ümit Milli Takım'ındasız?" sorusuna şu yanıtı verdi:Evet, gelecekte oynamak için bir yer olacak. Ama şu an için önemli olan kulüp. Çünkü eğer Nimes'de başarılı olursam Türkiye'den ya da Fransa'dan davet alabilirim. Türkiye'yi seçmiştim zira beni ilk onlar çağırdı. Ebeveynlerim Türk ve ben Fransa'da doğdum. Türkiye ile Fransa arasında ayrım yapmıyorum, ikisi de benim ülkem.Fransa'da gözler onun üzerinde: Umut Bozok

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