Umut Bozok'tan 'milli takım' sözleri

Ümit Milli Takım'ın başarılı golcüsü Umut Bozok, Fransız basınına verdiği röportajda gelen soru üzerine milli takım tercihine değindi.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nimes'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki forvet oyuncusu, "Türkiye 2018 Dünya Kupası'na gidemedi. Siz şu an yeni jenerasyonun bir parçası olmak isteğiyle mi Ümit Milli Takım'ındasız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Evet, gelecekte oynamak için bir yer olacak. Ama şu an için önemli olan kulüp. Çünkü eğer Nimes'de başarılı olursam Türkiye'den ya da Fransa'dan davet alabilirim. Türkiye'yi seçmiştim zira beni ilk onlar çağırdı. Ebeveynlerim Türk ve ben Fransa'da doğdum. Türkiye ile Fransa arasında ayrım yapmıyorum, ikisi de benim ülkem.

Fransa'da gözler onun üzerinde: Umut Bozok Fransa Ulusal Lig (3. Lig) ekiplerinden Consolat Marsilya forması giyen 20 yaşındaki Umut Bozok, attığı goller ve hikayesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Fransız basının da dikkatini çeken ve penaltıdan attığı gollerle ön plana çıkan genç oyuncu France Football Dergisi'ne kariyeri ve özel yaşamı ile ilgili bir röportaj verdi.İşte o röportajdan öne çıkanlar:"Bana Lacazette diyor"Rene Malleville bana ligin Lacazette'i diyor. Ancak ben Lacazette önünde şapka çıkarıyorum. Bütün bu penaltıları gole çevirmek çok zor. Bu sezon bize 11 tane penaltı verildi ve ben 9'unu gole çevirdim."Dedem fanatik Galatasaraylıydı"Bana verilen ilk top bir basketbol topuydu. Ancak topa sürekli ayaklarımla vurunca beni futbola kaydettirdiler. Dedem fanatik Galatasaraylıydı. Başlangıçta top benim için eğlenme aracıydı. Hayatımda çok fazla yer almıyordu. Daha sonra ailem müziğe yönelmemi istedi. Babam müzisyendi. 7 yaşında piyano öğrenmeye başladım. Daha sonra kendime ne yaptığımı sordum. Yeterince motive değildim. Ancak piyano hocamı çok sevdim ve bu sayede piyanoyu da sevdim."Stoper oynuyordum"Çok yetenekli değildim. Daha doğrusu biraz kiloluydum. 13-14 yaşlarımda yavaş yavaş zayıfladım ve daha fazla keyif almaya başladım. Bazı özelliklerimi görünce de daha çok motive oldum. Saint-Avold'da stoper oynuyordum. Bir gün Amneville takımıyla karşılaştık. Maçta antrenörüm bana ileri çıkmamı söyledi. O gün 1 gol atıp 2 de asist yaptım."Metz benimle tanışmak için annemi aradı"Yine bir gün kar yağışından dolayı okula gidememiştim. Evde PlayStation oynuyordum ve oyunda Metz forması altında kendi oyuncu profilimi tasarlamıştım. Aynı sabah Metz'den annemi aradılar ve öğleden sonra benimle tanışmak istediklerini söylediler."Hayatımın ilk büyük hayal kırıklığıydı"En iyi yıllarım Metz alt yapısında geçti. Biliyordum ki iyi bir oyuncuyum ve güzel bir işim var. Sonra bir trafik kazası geçirdim. Metz'le profesyonel sözleşme imzalayacağımı umuyordum ama kulüp bunu reddetti. Hayatımın ilk büyük hayal kırıklığını yaşamıştım. Kulübün bana inandığı izlenimini edinmiştim. Bu beni biraz rahatsız etti ancak bu tarz şeyler futbolun doğasında var."Futbola elveda diyecektim"Bu saatten sonra ya futbola devam edecektim ya da başka bir uğraşa yönelip elveda diyecektim. Menajerim Olivier Davo beni Boulogne-sur-Mer ve Sedan takımlarıyla deneme antrenmanlarına çıkardı. Bu iki kulüpten uzun süre teklif gelmeyince de iletişim halinde olduğum Consolat Marsilya ile anlaştım."Piyano ve karateyi terk etmedim"Piyanoyu hayatımdan çıkarmadım. Klasik müziği maç öncesi kendimi rahatlatma aracı olarak kullanıyorum. Karateye gelince, o da kendimi kontrol etmek için iyi bir araç. Performansıma odaklanmama yardımcı oluyor.