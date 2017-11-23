Umut Bozok'tan 'milli takım' sözleri

Nimes'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Umut Bozok, verdiği röportajda milli takım tercihi ile ilgili açıklama yaptı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Ümit Milli Takım'ın başarılı golcüsü Umut Bozok, Fransız basınına verdiği röportajda gelen soru üzerine milli takım tercihine değindi.
Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nimes'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki forvet oyuncusu, "Türkiye 2018 Dünya Kupası'na gidemedi. Siz şu an yeni jenerasyonun bir parçası olmak isteğiyle mi Ümit Milli Takım'ındasız?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Evet, gelecekte oynamak için bir yer olacak. Ama şu an için önemli olan kulüp. Çünkü eğer Nimes'de başarılı olursam Türkiye'den ya da Fransa'dan davet alabilirim. Türkiye'yi seçmiştim zira beni ilk onlar çağırdı. Ebeveynlerim Türk ve ben Fransa'da doğdum. Türkiye ile Fransa arasında ayrım yapmıyorum, ikisi de benim ülkem.
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