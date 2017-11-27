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Umut Bulut'un golünde top toplayıcı ayrıntısı

Kayserispor evinde konuk ettiği Medipol Başakşehir karşısında 8.dakikada Umut Bulut'un attığı golle 1-0 öne geçti. Umut Bulut'un gölünde dikkat çeken ayrıntı top toplayıcının topu hızlı şekilde oyuna sokması oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Umut Bulut

Umut Bulut

Kayserispor evinde konuk ettiği Medipol Başakşehir karşısında 8.dakikada Umut Bulut'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Sağ kanattan taça çıkan topu, top toplayıcı hızlı bir şekilde Kayserisporlu oyuncuya vermesiyle birlikte Başakşehir defansı hazırlıksız yakalandı.

Ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Deniz Türüç bekletmeden pasını kale ağzına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Umut Bulut altıpas içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

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