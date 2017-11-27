Umut Bulut'un golünde top toplayıcı ayrıntısı

Kayserispor evinde konuk ettiği Medipol Başakşehir karşısında 8.dakikada Umut Bulut'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Sağ kanattan taça çıkan topu, top toplayıcı hızlı bir şekilde Kayserisporlu oyuncuya vermesiyle birlikte Başakşehir defansı hazırlıksız yakalandı.

Ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Deniz Türüç bekletmeden pasını kale ağzına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Umut Bulut altıpas içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

Golü Umut Bulut’tan çok tacı kullanan arkadaşa yazıyorum 👏 — Ata Benli (@atabenli) 27 Kasım 2017

Umut Bulut mükemmel bir oyuncu, şimdi bu adam futboldan para kazanıyorsa, bizim Emnes ve Hora tek kuruş hakediyor mudur? Adam bir an olsun durmadı yahu, nasıl bir enerji, nazar değmesin. Dur abi ben izlerken yoruldum Attamah'ı düşünemiyorum. — Yeşil ile Siyah (@akigolover) 27 Kasım 2017