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Valverde Messi'yle ilgili merak edilen soruyu yanıtladı

Dün oynanan Juventus maçında Lionel Messi'yi yedek soyunduran Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Messi yedek başladığı karşılaşmaya 56. dakikada oyuna dahil oldu.

Messi yedek başladığı karşılaşmaya 56. dakikada oyuna dahil oldu.

Fotoğraf: Reuters

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un sahasında Bracelona ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Katalan ekbinin teknik direktörü Ernesto Valverde merak edilen soruya yanıt verdi.

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin mücadeleye yedek başlaması son dönemlerde ortaya çıkan takımdan ayrılacağı yönündeki dedikoduları da artırmıştı. Valverde konuyla ilgili şunları ifade etti:

  • Leo, sezon başından beri birçok maçta oynadı. Herkes gibi o da yoruldu. Onu biraz dinlendirmek istedim. Eğer maçı kaybetseydik, bu tercihimi çok daha farklı yönden konuşacaktık. Ancak bu verilmesi gereken bir karardı. Bunu konuşmak için bir sebep yok. Her zaman onsuz oynamak gibi bir risk mevcut.

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