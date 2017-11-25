Vodafone Park'ın kapıları İstanbulspor'a açılıyor

Siyah-beyazlıların deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için Malatya'da bulunan Fikreto Orman ile Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Malatya Beşiktaşlılar Derneği'nin yemeğinde bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen yemekte konuşan Orman, takımının maçlarının hepsine gitmeye çalıştığını ancak ilk defa böyle bir protokol tarafından ağırlandığını kaydetti.

Geçen yıl Evkur Yeni Malatyaspor'a, statları bakımda olduğu için sahalarını açtıklarını anımsatan Orman, şöyle konuştu;