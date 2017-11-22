UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilediği Porto maçının 58. dakikasında inanılmaz anlar yaşandı. Siyah beyazlı futbolcular, tam 81 saniye boyunca topa sahip olurken taraftarlarına Barcelona'nın 'tika taka' oyununu izletti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı futbolcuların Porto maçındaki paslaşmaları baş döndürdü.

Beşiktaşlı futbolcuların Porto maçındaki paslaşmaları baş döndürdü.

Beşiktaş'ın Porto ile oynadığı Şampiyonlar Ligi bir çok anlamda tarihe geçti. Siyah beyazlılar aldığı beraberlikle tarihinde ilk kez gruptan çıkma başarısı gösterirken bunu lider olarak yapan ilk Türk takımı oldu.

Porto maçının hatıralardan silinmeyecek diğer bir detayı ise mücadelenin 58. dakikasıydı. Siyah beyazlı futbolcular bu dakikadan itibaren toplam 81 saniyede 39 pas yaparak taraftarlarına Barcelona'nın 'tika taka' oyununu izletti.
İşte Beşiktaşlı futbolcuların Porto mücadelesinin 58. dakikasındaki o muhteşem paslaşmaları;

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