Beşiktaş'ın Porto ile oynadığı Şampiyonlar Ligi bir çok anlamda tarihe geçti. Siyah beyazlılar aldığı beraberlikle tarihinde ilk kez gruptan çıkma başarısı gösterirken bunu lider olarak yapan ilk Türk takımı oldu.

Porto maçının hatıralardan silinmeyecek diğer bir detayı ise mücadelenin 58. dakikasıydı. Siyah beyazlı futbolcular bu dakikadan itibaren toplam 81 saniyede 39 pas yaparak taraftarlarına Barcelona'nın 'tika taka' oyununu izletti.

İşte Beşiktaşlı futbolcuların Porto mücadelesinin 58. dakikasındaki o muhteşem paslaşmaları;