Yarış bitmiş değil

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi, hem bordo-mavililerin Süper Lig'deki şampiyonluk şansını değerlendirdi hem de takım içindeki arkadaşlık hakkında açıklamalarda bulundu. Sezona iyi başlamadıklarını belirten 24 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk imkansız değil ama lige çok iyi başlamadık. Halen daha şampiyon olabilecek kalitemiz ve gücümüz var. Yeni hocamız geldi. Hocamızla beraber yeni bir sistem oturtuyoruz. Sonuçlarda düzelme var. Şampiyonluk biraz zor gibi gözüküyor ama henüz ilk yarının bitmediği bir ligde imkansız değil, yapabiliriz. Biz böyle oynamaya devam edersek, puanlar alırsak, çok da fazla puan farkı olmadığı sürece neden olmasın. Taraftarımız bizden desteğini esirgemesin" ifadelerini kullandı.
HIRSLA DEVAM EDİYORUZ
Sezon sonuna kadar zirve yarışı içinde olmak için mücadele edeceklerini söyleyen Onazi, "Hedefimiz takım olarak mücadele etmek. Böyle bir gücümüz olduğu için herkes mücadele etmeye başladı. Bütün arkadaşlarım bir araya gelip aynı şeyleri konuşuyoruz. Sezon sonuna kadar zirve yarışı içinde olmak için herkes her antrenmanda daha iyi olmaya ve daha iyi şeyler yapmaya çalışıyor" diye konuştu.
TRABZON HALKI MUHTEŞEM
Trabzon’da kendini mutlu hissettiğini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Trabzon halkı muhteşem, mutlu insanların yanında siz de kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Onların yanında olabilmek beni mutlu ediyor. Ben bunu kendi akrabalarıma, anneme, babama ve Afrika’daki bütün arkadaşlarıma söyledim. Buranın halkı muhteşem, puanlar kaybedildiği zaman herkes üzülüyor ama buranın inanılmaz bir halkı var. Herkese yardımcı olmaya çalışan, mutlu ve gerçekten sıra dışı bir halk. Dil eğitimimi tamamladıktan sonra burada inanılmaz mutlu olabileceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.
YUSUF VE ABDULKADİR BÜYÜK YILDIZ OLACAK
Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hakkında da konuşan Nijeryalı futbolcu, ''Alt yapıdan çıkan arkadaşlarımızın hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum. Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir çok yetenekli ve genç arkadaşlarım. Bir zamanlar ben de onlar gibi aynı seviyedeydim. Onları oldukça cesaretlendirmeye, grubun içine daha çok katabilmeye, daha fazla sorumluluk alabilmeleri noktasında yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerçekten çok yetenekli arkadaşlar ve çok büyük futbolcular olacaklar. Diğer bütün arkadaşlarım gibi bende onlara yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.
- İSTATİSTİKLERİ DEĞİŞTİRECEĞİZ
- Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili ekibin devre arasında yapacağı transferler ve Süper Lig'de yenilen goller hakkında açıklamalarda bulundu. Karadeniz ekibinin başına kendisinin gelmesinin ardından kalelerini yavaş yavaş gole kapattıklarını belirten Çalımbay, "Ben geldikten sonra Trabzonspor 4 gol yedi. Bunların üçünü kendi kalemize attık. Kupa maçı da dahil olmak üzere kendi kalemize attıklarımızı çıktığımızda bir gol yemişiz. İstatistikleri değiştirmek için çalışacağız" dedi. Oyun tarzlarının içeride ve dışarıda atağı düşünen bir yapıda olduğunu vurgulayan Çalımbay, ''Gol yollarında sıkıntı yaşamamak için bütün oyuncularımızdan verim almaya çalışıyoruz. Benim oynattığım takımların gol yüzdesi iyidir. Devre arasına kadar iyi gittikten sonra düzelteceğiz" diye konuştu. Çalımbay, "Çok büyük transfer düşünmüyorum. Tek düşüncem 5 lig maçı ve kupa maçları. Sonra yönetimle konuşacağız'' dedi.
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