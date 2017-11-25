Yarış bitmiş değil

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi, hem bordo-mavililerin Süper Lig'deki şampiyonluk şansını değerlendirdi hem de takım içindeki arkadaşlık hakkında açıklamalarda bulundu. Sezona iyi başlamadıklarını belirten 24 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk imkansız değil ama lige çok iyi başlamadık. Halen daha şampiyon olabilecek kalitemiz ve gücümüz var. Yeni hocamız geldi. Hocamızla beraber yeni bir sistem oturtuyoruz. Sonuçlarda düzelme var. Şampiyonluk biraz zor gibi gözüküyor ama henüz ilk yarının bitmediği bir ligde imkansız değil, yapabiliriz. Biz böyle oynamaya devam edersek, puanlar alırsak, çok da fazla puan farkı olmadığı sürece neden olmasın. Taraftarımız bizden desteğini esirgemesin" ifadelerini kullandı.

HIRSLA DEVAM EDİYORUZ

Sezon sonuna kadar zirve yarışı içinde olmak için mücadele edeceklerini söyleyen Onazi, "Hedefimiz takım olarak mücadele etmek. Böyle bir gücümüz olduğu için herkes mücadele etmeye başladı. Bütün arkadaşlarım bir araya gelip aynı şeyleri konuşuyoruz. Sezon sonuna kadar zirve yarışı içinde olmak için herkes her antrenmanda daha iyi olmaya ve daha iyi şeyler yapmaya çalışıyor" diye konuştu.

TRABZON HALKI MUHTEŞEM

Trabzon’da kendini mutlu hissettiğini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Trabzon halkı muhteşem, mutlu insanların yanında siz de kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Onların yanında olabilmek beni mutlu ediyor. Ben bunu kendi akrabalarıma, anneme, babama ve Afrika’daki bütün arkadaşlarıma söyledim. Buranın halkı muhteşem, puanlar kaybedildiği zaman herkes üzülüyor ama buranın inanılmaz bir halkı var. Herkese yardımcı olmaya çalışan, mutlu ve gerçekten sıra dışı bir halk. Dil eğitimimi tamamladıktan sonra burada inanılmaz mutlu olabileceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

YUSUF VE ABDULKADİR BÜYÜK YILDIZ OLACAK

Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hakkında da konuşan Nijeryalı futbolcu, ''Alt yapıdan çıkan arkadaşlarımızın hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum. Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir çok yetenekli ve genç arkadaşlarım. Bir zamanlar ben de onlar gibi aynı seviyedeydim. Onları oldukça cesaretlendirmeye, grubun içine daha çok katabilmeye, daha fazla sorumluluk alabilmeleri noktasında yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerçekten çok yetenekli arkadaşlar ve çok büyük futbolcular olacaklar. Diğer bütün arkadaşlarım gibi bende onlara yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.