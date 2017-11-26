Yasin Öztekin'den Tudor'a mesaj

Bu sezon ilk defa ilk 11'de forma giyen sarı-kırmızılı futbolcu Yasin Öztekin, daha fazla görev beklediğini dile getirdi.
"İnşallah daha fazla görev verir"
Yasin Öztekin, ilk 11'de en son ne zaman oynadığını hatırlamadığını belirterek, şunları ifade etti:
- Zor bir süreçti. Sonuçta çalıştığın zaman, her şeyin zamanı var. Ben de bugünü bekledim ve nasip oldu. 1 gol, 1 asist yaptım ve 3 puan aldık. İnşallah hoca bundan sonra bana daha fazla görev verir.
"Üç puanı almaya gidiyoruz"
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları derbi maçın zor olacağını anlatan Yasin, şöyle konuştu:
- Beşiktaş ligin en iyi takımlarından biri. Eğer şampiyon olmak istiyorsak, büyük maçları da kazanmamız lazım. 3 puanı almaya gidiyoruz.
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