Yasin Öztekin'den Tudor'a mesaj

Bu sezon ilk defa ilk 11'de forma giyen sarı-kırmızılı futbolcu Yasin Öztekin, daha fazla görev beklediğini dile getirdi.

"İnşallah daha fazla görev verir"

Yasin Öztekin, ilk 11'de en son ne zaman oynadığını hatırlamadığını belirterek, şunları ifade etti:

Zor bir süreçti. Sonuçta çalıştığın zaman, her şeyin zamanı var. Ben de bugünü bekledim ve nasip oldu. 1 gol, 1 asist yaptım ve 3 puan aldık. İnşallah hoca bundan sonra bana daha fazla görev verir.

Galatasaray-Alanyaspor: 2-0 Süper Lig'de geçen hafta Başakşehir'e 5-1 yenilen lider Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek hem zirvedeki yerini korudu, hem de Beşiktaş derbisi öncesinde moral kazandı. Galatasaray, 5-1'lik Başakşehir yenilgisinin ardından Aytemiz Alanyaspor karşısına tek forvetle çıktı. Eren'i yedek bekleten Tudor, orta sahada cezalı Fernando'nun yerine Selçuk'la başladı. Son ana kadar 11'de olan Tolga'nın sakatlanması üzerine yerine kadroya Yasin dahil edildi. Sahasındaki 36 bin taraftarının desteğiyle maça hızlı başlayan sarı kırmızılılar, üst üste 2 pozisyon buldu. Ancak Haydar gole izin vermedi. Oyun üstünlüğü ilk yarıda rakibine bırakmayan Galatasaray, 33. dakikada golü buldu. Gomis'in Haydar'dan dönen topunu tamamlayan Yasin, bu sezonki ilk 11 başladığı ilk maçta golünü atmış oldu. İkinci yarıda Alanya öne çıkarak pozisyon aradı. Galatasaray ise hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı. Rodrigues ve Gomis ile önemli fırsatları harcayan sarı kırmızılılar, 88. dakikada Yasin'in asistinde Gomis'le golü buldu. Mücadele de bu gollerle 2-0 sona erdi. Böylece puanını 29'a çıkaran sarı kırmızılılar, derbi öncesi hata yapmadı. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u Yasin Öztekin ve Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (25 Kas 2017, 10:31 PST)

"Üç puanı almaya gidiyoruz"

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları derbi maçın zor olacağını anlatan Yasin, şöyle konuştu:

Beşiktaş ligin en iyi takımlarından biri. Eğer şampiyon olmak istiyorsak, büyük maçları da kazanmamız lazım. 3 puanı almaya gidiyoruz.

Igor Tudor: 3 değil 1.5 puan aldık Galatasaray'da Alanyaspor galibiyetinin ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Igor Tudor, çarpıcı mesajlar verdi. Hırvat teknik adam, kazandıkları Alanyaspor maçı için "Bugün 1.5 puan aldığımız için çok mutluyum. Türkiye'de Alanya'ya karşı alınan galibiyet 1.5; büyük bir maçta alınan galibiyet 3 puan olarak sayılıyor" ifadelerini kullandı.İşte Igor Tudor'un mesajından öne çıkanlar;"Geçen haftaki mağlubiyetten sonra takımın psikolojik olarak toparlanması kolay değildi ama doğru bir oyun anlayışıyla sahaya çıktık ve doğru bir oyunla kazandık. Bugün 1.5 puan aldığımız için çok mutluyum. Türkiye'de Alanya'ya karşı alınan galibiyet 1.5; büyük bir maçta alınan galibiyet 3 puan olarak sayılıyor. Mükemmel bir taraftar grubuna sahibiz. Onlarla beraber daha güçlüyüz. Lato'ya verilen bir tepki vardı. Tüm oyuncular, bazen iniş çıkış yaşayabilir. Maç esnasındaki bu protestolar, beni üzüyor. Başkan, son ana kadar bana desteğini veriyor. Akıllı bir başkanın yapması gereken bu. Mutlaka fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Başkan ne zaman bu takımı kontrol edemediğimi düşünürse o zaman yollar ayrılır. Başakşehir mağlubiyeti, kabul edilebilir gibi değil. Beni çok üzdü. Kesinlikle kendimi de oyuncularımı da eleştiriyorum. 5 şutta 5 gol yedik. Bireysel hatalar yaptık."