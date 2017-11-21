Yenersin çıkarsın

Beşiktaş, Avrupa kupalarında tarihi maçlarından birini bugün yapacak. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider durumda bulunan siyah-beyazlı takım, 5. hafta maçında bugün saat 20.00'de Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek. Beşiktaş, grubun ilk mücadelesinde rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. İyi başlangıcını sonraki karşılaşmalara taşıyan siyah-beyazlılar, ardından Leipzig'e 2-0 ve Monaco'ya 2-1 üstünlük kurdu. Beşiktaş, son olarak Monaco ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş JK 🏆 (@besiktas)'in paylaştığı bir gönderi ( 20 Kas 2017, 22:13 PST )

Beraberlik de yetecek

Gruptan çıkmak için bugün Beşiktaş'a beraberlik de yetecek. Siyah-beyazlı ekip, alacağı olası beraberlikle puanını 11'e çıkararak adını üst tura yazdıracak. Beşiktaş, kazanması halinde 13 puana ulaşarak gruptan çıkma başarısı gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, her iki olumlu sonuçta grubu lider olarak bitirecek. Beşiktaş, Porto'ya mağlup olsa dahi gruptan çıkma şansını elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlı ekip, rakibine yenildiği takdirde Fransa'da oynanacak Monaco-Leipzig karşılaşmasının sonucunu bekleyecek. Beşiktaş, Leipzig'in olası beraberlik veya yenilgisinde de tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.

Puan rekoru için sahaya çıkacak

Beşiktaş, Porto'yu yendiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları adına tarih yazacak. Siyah-beyazlı ekip, Portekiz temsilcisini yenmesi halinde 13 puana ulaşacak ve hem geçen sezon olduğu gibi oynadığı ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu egale edecek hem de Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puan alan takım olacak. Türk takımlarından Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puan rekoru 11 puanla Fenerbahçe'nin elinde bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, Porto ile berabere kaldığı takdirde Fenerbahçe'nin 2007-2008'de topladığı 11 puanlı rekorunu da egale edecek.

Cenk Tosun (@cenktosun23)'in paylaştığı bir gönderi ( 19 Tem 2017, 08:44 PDT )

Güneş'in kozu Cenk Tosun

Siyah-beyazlı formayla özellikle son 2 sezondaki performansıyla adından söz ettiren Cenk Tosun, mevcut kadrodaki isimler arasında en golcü oyuncu olarak dikkat çekiyor. Cenk, Beşiktaş kariyerinde Avrupa kupalarında şu ana dek 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı oyuncu, Porto karşısında yarın 1 gol bulduğu takdirde 12 gollü Bobo'yu yakalayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN GOLCÜ OYUNCUSU

Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde de takımın en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor. Geçen sezon Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabilen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ise şu ana dek 4 kez gol sevinci yaşadı. Monaco karşısında topu filelerle buluşturarak Şampiyonlar Ligi'nde 5 gole ulaşan Cenk, bu organizasyonda 4 golü bulunan Oktay Derelioğlu'nu geride bıraktı.

"Top ayağımıza yakışıyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Porto ile yapacakları maçta galibiyet alarak, gruptan çıkmak istediklerini söyledi. Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kaleci Fabri ile düzenlenen basın toplantısında, grupta iyi durumda olduklarını belirterek, "5 maçta aldığımız 10 puan ve lider olmamız bizim için avantaj. Rakibin iyi oyuncuları var, zor maç olacak. Kendi saha ve seyircimiz önünde bizden beklenen sonucu almak istiyoruz. Umarım öyle olur. Beraberlik veya galibiyet bizim için çok iyi olacaktır. Onların bir puan veya 3 puan düşüncelerinin hepsine hazır olmak lazım" dedi. Kazanarak gruptan çıkmalarının üst turdaki güvenleri için önemli olduğunu kaydeden Güneş, "Bu tamamen atak yapıyoruz, geri gelmiyoruz şeklinde değil. Günümüzdeki her takım hücumu ve savunmayı iyi yapmak zorunda. Oyun formatı rakibin durumuna göre değişir. Önemli olan topu kaybettiğimiz ve kazandığımız zaman ne yapacağımız. Top ayağımıza yakışıyor. İyi kullanabilirsek etkili olabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. 2002 Dünya Kupası'nda 3. olarak başarı elde eden A Milli Takım'ın başında bulunduğunun hatırlatılması üzerine Beşiktaş çalıştırıcısı şunları söyledi: "Geçmişe dönmeyi değil, geleceğe bakmayı düşünüyoruz. Başarılı olmayı her zaman isteriz. Başarıyı geç de alabilirsiniz. Daha önce diğer takımlara gösterdiğimiz kaliteyi tekrar göstermek istiyoruz."

"Aboubakar gelebilir"

Sakatlığı nedeniyle Akhisar maçında oynamayan Pepe'nin Porto karşısında görev alabileceğini belirten Güneş, geçen sezon Beşiktaş'ın kadrosunda Portolu Vincent Aboubakar'ın geri dönebileceğini söyledi. Aboubakar'ın güçlü ve iyi bir oyuncu olduğunu belirten Güneş, "İşini seven, çalışkan biri. Bize katkı yaptı. Şartlar itibarıyla takımına döndü. Belki yine gelebilir. Şu anda Porto'da olması yüzde yüz Porto'da kalacağı anlamına gelmez. Bu işin ticari boyutu var. Yaptığı hizmetlere teşekkür ediyoruz. Porto'nun tüm oyuncuları iyi. Aboubakar'ın başarısız olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.Umarım düşündüğümüz gibi olur" dedi. Fabri ise, "Takım olarak tarihe adımızı yazdırmak istiyoruz. Büyük bir maç olacak" açıklamasını yaptı.

Aboubakar 169 gün sonra Vodafone Park'ta

Porto'nun Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmada geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Vincent Aboubakar da eski takımına karşı mücadele edecek. 2016-2017 sezonu başında Porto'dan kiralanan Aboubakar, Süper Lig'de Beşiktaş'a 12 gol kazandırırken, Avrupa kupalarında 6 ve Türkiye Kupası'nda ise 1 kez gol sevinci yaşamıştı. Aboubakar, siyah-beyazlı formayı son olarak 3 Haziran'da Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada giymişti. Bu karşılaşmada 1 de gol atan Aboubakar, 169 gün sonra Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip olarak sahaya çıkacak. Porto ile Beşiktaş arasında oynanan ilk maçta cezası nedeniyle oynamayan Aboubakar, karşılaşma sonrası galibiyet sevinci yaşayan siyah-beyazlı oyuncuları soyunma odasında ziyaret ederken, tavırlarıyla Portekiz ekibinin tepkisini çekmişti.

Eski dostlar buluşuyor

Siyah-beyazlı ekipte Pepe ile Ricardo Quaresma, eski takımlarına karşı forma giyecek. Beşiktaş'ın sezon başında Real Madrid'den transfer ettiği Pepe, 2004-2007'de Porto forması giyerken, Quaresma da çeşitli dönemlerde Portekiz ekibinde görev yaptı. Bugünkü müsabaka eski takım arkadaşlarını da karşı karşıya getirecek. Beşiktaşlı oyuncu Pepe ile Porto kalecisi Iker Casillas, bir dönem Real Madrid'de beraber oynamıştı. Siyah-beyazlı ekibin oyuncularından Anderson Talisca, rakip futbolcu Maxi Pereira ile Benfica'da beraber oynarken, Gary Medel ile Alex Telles ise Inter'de takım arkadaşlığı yaptı. Galatasaray'da bir dönem forma giyen Porto'nun Brezilyalı futbolcusu Telles, uzun bir aradan sonra İstanbul'da bir maça çıkacak.

Devler Ligi bereketi

Beşiktaş, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla kasasını doldurdu. Kartal, grup aşamasında elde ettiği 3 galibiyet, 1 beraberlikle tam 25 milyon TL’lik gelirin sahibi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu maçlarında deplasmanda Porto’yu 3-1, evinde Alman ekibi Leipzig’i 2-0 ve yine bir deplasman maçında Monaco’yu 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Fransız ekibiyle evinde oynadığı müsabakadan ise 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanarak, katılım payı olan 50 milyon TL’yi kasasına koydu. Oynadığı grup maçlarında da 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, gösterdiği bu performans ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nden 25 milyon TL daha almaya hak kazandı. Beşiktaş, bugün evinde Porto ve 6 Aralık’ta Almanya’da Leipzig ile oynayacağı maçları da kazanırsa 15 milyon TL’lik bir gelir daha elde etmiş olacak.