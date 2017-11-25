SÜPER LİG

Yeni Malatyalı futbolculardan Beşiktaş pankartı

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı öncesi ev sahibi takımın futbolcuları sahaya dikkat çeken bir pankartla çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya bu pankartla çıktı.

Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya bu pankartla çıktı.

Yeni Malatyasporlu futbolcular, Beşiktaş'la oynayacakları Süper Lig maçı öncesinde sahaya çıkarken dikkat çeken bir pankart açtılar.

Şampiyonlar Ligi'nde lider olarak gruptan çıkma başarısı gösteren Beşiktaş için açılan pankartta -"Gururumuz Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi 2. turunda başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Yeni Malatyalı futbolcuların bu hareketi siyah beyazlı taraftarlardan büyük alkış aldı.

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