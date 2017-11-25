Yeni Malatyalı futbolculardan Beşiktaş pankartı

Yeni Malatyasporlu futbolcular, Beşiktaş'la oynayacakları Süper Lig maçı öncesinde sahaya çıkarken dikkat çeken bir pankart açtılar.
Şampiyonlar Ligi'nde lider olarak gruptan çıkma başarısı gösteren Beşiktaş için açılan pankartta -"Gururumuz Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi 2. turunda başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Yeni Malatyalı futbolcuların bu hareketi siyah beyazlı taraftarlardan büyük alkış aldı.
📸Yeni Malatyasporlu futbolcular Beşiktaş maçına, "Gururumuz Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi 2. turunda başarılar dileriz" pankartıyla çıktı. pic.twitter.com/MTFSUqNPFU
📸Yeni Malatyasporlu futbolcular Beşiktaş maçına, "Gururumuz Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi 2. turunda başarılar dileriz" pankartıyla çıktı. pic.twitter.com/MTFSUqNPFU— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 25 Kasım 2017
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