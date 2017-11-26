Yeni Malatyaspor'da futbolcular kazan kaldırdı

Yeni Malatyaspor’da ani bir kararla takım kaptanı Yalçın Ayhan, disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek süresiz kadro dışı bırakıldı.

Toplantıya katılmadı

36 yaşındaki tecrübeli stoperin Erol Bulut ve Adil Gevrek’in ortak kararı sonrası kadro dışı bırakıldığı öğrenilirken, yönetimden kadro dışı cezasının içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Edinilen bilgiye göre Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in geçen cuma günü tesiste bir toplantı yapmak için Malatya’ya geldiği ve tesislerdeki bu toplantıya kaptan Yalçın Ayhan’ın mazeretsiz katılmadığı öğrenildi. Maçtan önce kriz oluşturmamak için durumu dışarıya yansıtmayan yönetimin, maçın ardından Erol Bulut’un da fikrini alarak bu yönde karar aldığı ifade ediliyor.

Yerli futbolcular antrenmana çıkmadı

Ajansspor'un aktardığına göre Yalçın'ın Gençlerbirliği maçının galibiyet priminin ödenmemesi gerekçesiyle kulübün toplantısına katılmadığı, kaptan olarak oyuncu arkadaşlarına mahcup oldu ifade edildi. Gelişmelerin ardından bugün yapılan antrenmana Yalçın Ayhan'ın kadro dışı kalması sebebiyle yerli oyuncuların kaptanlarına destek amacıyla antrenmana katılmadığı belirtili.

Şu anda, Malatyasporlu futbolcuların toplantıda olduğu bilgisi verildi.