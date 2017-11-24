BUNDESLİGA

Yunus Mallı: Türkiye için oynamak benim için çok özel

Wolfsburg'da oynayan milli futbolcu Yunus Mallı, Türk Milli Takımı'nın formasını giymenin kendisi için çok özel bir duygu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Yunus Mallı (ortada), 14 kez milli formayı giydi.

Yunus Mallı (ortada), 14 kez milli formayı giydi.

Kicker dergisine röportaj veren 25 yaşındaki futbolcu, form grafiğinin son dönemde iyiye gittiğini, bunun da takımın ofansif oyunundan kaynaklandığını ifade etti.

Sezon başında kendisiyle birçok takımın ilgilendiğini ancak bununla hiç meşgul olmadığını kaydeden Yunus Mallı, Wolfsburg ile uzun süreli bir sözleşme imzaladığını ve buna bağlı kalmak istediğini aktardı.

"Benim için çok özel bir duygu"

"Türkiye ile Dünya Kupası'na katılamadınız. Almanya için oynamama kararınızdan dolayı pişman oldunuz mu" sorusuna milli futbolcu, "Hayır hiçbir zaman. Türkiye için oynamak benim için çok özel bir duygu" yanıtını verdi.

Wolfsburg Yunus Mallı'nın golleriyle kazandı (3-1)
Diğer

Wolfsburg Yunus Mallı'nın golleriyle kazandı (3-1)

Bundesliga'nın 12. haftasında Wolfsburg, Freiburg'u 3-1 yendi. Karşılaşmaya Yunus Mallı damga vurdu.


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