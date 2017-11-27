Yusuf Yazıcı hayalindeki ligi açıkladı

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı futbola başlama hikayesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu ve transfer iddialarına açıklık getirdi.
Bein Sports'a konuşan genç oyuncunun açıklamalardan satır başları şöyle;
"Annem polis ya da asker olmamı istiyordu"
- "6 yaşında futbola başladım, abim başlattı daha doğrusu. Sokak arasında oynamayla başladım. Annemle babamın çok desteği oldu futbol oynamam için. Babam biraz daha fazlaydı tabi. Annem okuyup asker ya da polis olmamı istiyordu. Annem hep gözlerin güzel, yakışıklısın deyip beni över."
Arabam yok, aldığım parayı anneme ve babama veriyorum. Evimiz yıkıldı ve anneme söz verdim, ev aldım.
"Hayalim orta saha oynamaktı"
- "Sol açık oynuyordum ama hep hayalim orta saha oynamaktı. Kimseye dememiştim ama yeni hoca gelmişti altyapıya ve bana dediği ilk şey sen orta saha oynamak istiyorsun galiba. Bende 'Sizi bana Allah mı yolladı' dedim. "
"Nasıl sevineceğimi bilemedim"
- "Liseler arasında Dünya şampiyonu olduk. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım, nasıl sevineceğimi bilemedim."
"Su molasında A Takım'a bakıyordum"
- "Altyapı tesisinde idman yaparken su molası verildiğinde ben su içmiyordum yan tesiste idman yapan A Takım'a bakıyordum."
"Ekstra çalışmlar yapıyorum"
- "Daha işin başındayım, eksiklerimin farkındayım. Ekstra idmanlar yapıyorum. Futbolla yetinmemek gerekiyor."
"Tribünlerden geldim"
- "Ben Trabzonspor taraftarıyım, tribünlerden geldim. Taraftarın ne istediğini çok iyi biliyorum. Trabzonspor her maça kazanmak için çıkar. İnşallah üst seviyelerde oynarız. 2009-10'da Türkiye Kupası'nı kazandığımızda meydana kutlamaya gittim ve 'Biz ligde şampiyon olsak burası nasıl olur?' dedim içimden."
"Trabzonspor'a vefa borcumu ödemem lazım"
- "Transfer dedikoduyla şuan ilgilenmiyorum, içinde bulunduğum ortama odaklanıyorum. 5 yıllık sözleşmem var, Trabzonspor'a vefa borcumu ödemem lazım."
Hayalim İspanya Ligi'nde forma giymek. Hem fiziksel hemde zihinsel olarak kendimi Avrupa'ya hazırlıyorum.
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