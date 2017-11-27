Ze Roberto futbol kariyerine son veriyor

Brezilya Ligi'nde Palmeiras forması giyen 43 yaşındaki Ze Roberto bu gece son kez yeşil sahalara çıkacak. Futbol kariyerine son verme kararı alan tecrübeli isim son olarak geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Kariyerinde daha önce Real Madrid ve Bayern Münih gibi kulüpler olan Brezilyalı yıldız 10 farklı kulüpte forma giydi. İspanya, Brezilya, Almanya ve Katar'da 19 kupa kaldıran Ze Roberto, 1998 ve 2006 Dünya Kupası'nda forma giydi ve 1998 yılında Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Botafogo maçıyla hayatıma veda edeceğim. Oynayabileceğimden fazlasını oynadığımı düşünüyorum. Palmeiras taraftarına çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman futbolun içinde olacağım.

Ze Roberto'nun oynadığı kulüpler;