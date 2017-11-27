Zirve takibi

Fenerbahçe, zorlu Antalyaspor deplasmanında Giuliano'nun golüyle 3 puana ulaştı. Uzun zaman sonra üst üste 2. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, puan sıralamasında üçüncülüğe kadar yükseldi ve şampiyonluk yarışında “Ben de varım” dedi.

Süper Lig'in 13. haftasonda Antalyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmayı Giuliano'nun golüyle 1-0 kazandı. 3 haftalık beraberliğin ardından geçtiğimiz hafta Sivasspor'u farklı yenerek rahat bir nefes alan sarı-lacivertliler, 4 yıldır deplasmanda yenemediği Antalyaspor'u da mağlup ederek ligde puanını 23'e çıkardı ve maç fazlasıyla 3'lüğe yükseldi. Maça Fenerbahçe etkili başladı. Henüz 4. dakikada İsmail'in pasında topla buluşan Janssen iyi bir vuruş yaptı ancak top yandan dışarı çıktı. 24'te ceza sahası içine topla giren Aatif'ın şutunu Ferhat tokatladı. 34'te Nasri'nin pasıyla topla buluşan Eto'o sol çaprazdan şutunu çekti. Top kaleci Volkan'da kaldı. İlk yarının son dakikasında Janssen ceza sahası içine giren Giuliano'ya pasını gönderdi. Brezilyalı futbolcu altıpasın sağından iyi bir vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya beraberlik arayışıyla başayan Antalyaspor 49'da Eto'o ile gole yaklaştı. Maicon'un pasıyla sağ tarafta topla buluşan Kamerunlu yıldız, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top direğin yanından auta çıktı. 75'te hızlı gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Nasri uzun mesafeden şutunu çekti ancak bu topu kaleci Volkan Demirel yatarak kontrol etti. 82'de Nasri'nin ceza sahasına ortasında kaleci Volkan, topu iki hamlede zorlukla kontrol etti.

Giuliano'dan gollere devam

F.Bahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano, Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı. Bu sezon 12. maçını oynayan Brezilyalı futbolcu, Antalya deplasmanında takımına galibiyeti getiren isim oldu. Giuliano, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor maçlarından sonra Antalyaspor filelerini de havalandırdı. Giuliano, attığı 5 golün 3'ünü ise deplasmanda kaydetti.

Volkan, kötü istatistiği bozdu

Fenerbahçe formasıyla 16. sezonunu geçiren kaptan Volkan Demirel, 14 resmi maç sonra kalesini gole kapattı. Son olarak geçen sezon Süper Lig'de G.Saray'la 23 Nisan'da oynanan derbi maçta kalesini kapatan Volkan, daha sonraki 14 maçın tamamında filelerinde topu görürken, toplam 20 gole engel olamamıştı. Fenerbahçe de Süper Lig'de 18 maç aradan sonra gol yemeden bir karşılaşmayı kazandı.

Fedakar Soldado sakatlandı

Antalyaspor maçına fedakarlık yaparak çıkan, Soldado, oyuna girdikten 9 dakika sonra sakatlandı. İspanyol oyuncunun kayınvalidesinin pankreasında tümör olduğu için yaşam mücadelesi verdiği ancak Soldado'nun bu maça çıkmak için ülkesine gitmediği belirtildi. Maça yedek başlayan Soldado 67. dakikada Aatıf'ın yerine girerken, 76'da sol dizinden sakatlandı. Soldado'nun kayınvalidesi dün gece vefat ederken, İspanyol futbolcu cenaze için bugün ülkesine gidecek.

Janssen cezalı

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcu su Vincent Janssen, sarı kart cezalısı oldu. Dünkü maçta Giulino'nun attığı golün pasını veren ve etkili bir futbol sergileyen 23 yaşındaki futbolcu, oyunun son bölümünde gördüğü sarı kartla, bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırıldı. Janssen, gelecek hafta Kasımpaşa'yla oynanacak lig maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.





F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalyaspor maçında Sivasspor'a karşı sahaya sürdüğü 11 kişilik kadroda değişiklik yapmadı. Sakatlığı geçen Valbuena ile cezası sona eren Neto ve geçen hafta oyuna sonradan girerek hat-trick yapan Soldado yedek soyundu. Kocaman, forvette yine Janssen'i tercih ederken, Valbuena son kontrolde adalesinde ağrı hissedince riske edilmedi. Fransız yıldız sakatlanan Soldado'nun yerine oyuna girdi.

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yarışa ortak olmak için galibiyet serisi almaları gerektiğini söyledi. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Kocaman, "Hedefe gitme açısından en büyük sıkıntımız, yapmak istediklerimizi engelleyen kaygılı oyun. Bu geçiş maçını kazandığımız için son derece mutluyum" dedi. Gelecek hafta Beşiktaş-G.Saray derbisinin oynanacağını hatırlatılan Kocaman, "Buradaki en önemli şey, G.Saray'ın puan ortalaması kadar, bizim şampiyonluğa oynayacak puan ortalamasına doğru yürümemiz. Şu anda puan ortalamamızı önce doğal haline, arkasından da şampiyonluk için yetecek seviyeye getirmemiz gerekiyor. Ciddi bir şekilde maç kazanmaya devam etmemiz lazım" diye konuştu. Kocaman, Janssen'in cezalı, Soldado'nun da sakatlığı konusundaki soruya, "Takım üretkenliğini artırmaya, total enerjiyi ortaya çıkartmaya çalışacağız" cevabını verdi.