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Süper Lig 13. hafta fikstürü ve canlı maç sonuçları

Süper Lig'de 13. hafta fikstürü Osmanlıspor Gençlerbirliği maçı ile başlayacak. Son haftalarda puan kaybeden lider Galatasaray ise Cumartesi günü Alanyaspor ile karşılaşacak. İşte Süper Lig fikstürü ve canlı maç sonuçları.

Haber Merkezi AA
Süper Lig'in 13. hafta fikstürü açıklandı.

Süper Lig'in 13. hafta fikstürü açıklandı.

Süper Lig'de 13. haftanın perdesi yarın oynanacak Osmanlıspor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla açılacak. Sizler de tüm takımların fikstürlerini ve canlı maç sonuçlarını Yeni Şafak ile öğrenebileceksiniz.

Süper Lig 13. hafta fikstürü

Osmanlı Stadı'nda oynanacak başkent derbisi saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

24 Kasım Cuma

20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği (Osmanlı)

25 Kasım Cumartesi:

14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bornova)

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

26 Kasım Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Canlı maç sonuçlarını aşağıdaki liste üzerinden takip edebilirsiniz.


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