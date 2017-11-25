Süper Lig 13. hafta maç programı

Süper Lig’in 13. haftası yarın oynanacak Osmanlıspor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla açılacak.Süper Lig’de 13. hafta heyecanı yarın, 25, 26 ve 27 Kasım’da oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında Osmanlıspor-Gençlerbirliği ile başkent derbisinde karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor ile oynarken, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor ile, Fenerbahçe de Antalyaspor ile deplasmanda mücadele edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Kayserispor, Medipol Başakşehir’i ağırlayacak.

Süper Lig’de haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

25 Kasım Cumartesi:

14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor: Arda Kardeşler

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım

19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek

26 Kasım Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya

19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy