Süper Lig 13. hafta maç programı

Süper Lig’in 13. haftası yarın oynanacak Osmanlıspor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla açılacak.Süper Lig’de 13. hafta heyecanı yarın, 25, 26 ve 27 Kasım’da oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında Osmanlıspor-Gençlerbirliği ile başkent derbisinde karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor ile oynarken, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor ile, Fenerbahçe de Antalyaspor ile deplasmanda mücadele edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Kayserispor, Medipol Başakşehir’i ağırlayacak.
Süper Lig’de haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
25 Kasım Cumartesi:
14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor: Arda Kardeşler
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım
19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek
26 Kasım Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya
19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
27 Kasım Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
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