Süper Lig Puan durumu- 13. hafta puan durumu tablosu

Süper Lig 13. hafta puan durumu listesini sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu 13. haftasında bu akşam üç karşılaşma oynandı. Beşiktaş deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Göztepe ise sahasında Akhisarspor'u 2-0'la geçti. Gecenin son maçında ise Galatasaray evinde Alanyaspor'u 2-0'lık skor ile geçerek liderliğini sürdürdü. İşte Süper Lig 13. hafta puan durumu ve son gelişmeler.

Göztepe 4 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, ligde 4 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı. Bornova Stadı'ndaki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda Selçuk Şahin'in kafa vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçen Göztepe, daha sonra Halil Akbunar'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı ve müsabakayı bu sonuçla galip tamamladı. Bundan önceki galibiyetini 8. haftada Antalyaspor (3-1) karşısında elde eden sarı-kırmızılı ekip, ligde 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 21'e çıkardı.

Göztepe'yi maçta 1-0 öne geçiren Selçuk Şahin, sarı-kırmızılı formayla ilk golüne ulaştı. Tecrübeli futbolcu ligde bundan önceki golünü 22 Mayıs'ta Gençlerbirliği formasıyla Fenerbahçe'ye atmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin ikinci golüne imza atan Halil Akbunar, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

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- Akhisarspor, 5 maçtır kazanamıyor

Ligde Göztepe mağlubiyetiyle üst üste 5. maçta kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu periyotta sadece 2 puan alabildi. Akhisarspor'da sakatlığı nedeniyle 5 lig ve 1 kupa maçında forma giyemeyen Olcan Adın, Göztepe maçıyla tekrar sahalara döndü. Olcan, karşılaşmanın 70. dakikasında Aykut Çeviker'in yerine oyuna girdi.

Beşiktaş, Malatya'dan 1 puanla döndü

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, ligde üst üste ikinci maçını da kazanamadı.

Yeni Malatya Stadı'nda yapılan mücadelede iki takım skoru değiştiremedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu skorla Beşiktaş puanını 23'e yükseltti. Evkur Yeni Malatyaspor ise 15 puana çıktı.

Ligin 12. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlı ekip, üst üste ikinci maçını da galibiyetle tamamlayamadı. Beşiktaş, bu sezon 13 maçın 7'sinde puan kaybı yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 16 puan bıraktı.

- Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti sürüyor

Beşiktaş ile berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti devam etti. Süper Lig'de son galibiyetini 10. haftadaki Gençlerbirliği maçında alan Malatya temsilcisi, daha sonra yaptığı Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarını kazanamadı. Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile berabere kaldı.

- Beşiktaş, iki maçtır gol atamıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de iki maç arka arkaya gol atamadı. Ligin 12. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 13. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında da fileleri havalandırmayı başaramadı. Siyah-beyazlılar, 11. haftada deplasmanda Göztepe'yi attığı 3 golle 3-1 mağlup etmişti.

- Fatih Aksoy ilk kez ligde oynadı

Beşiktaş'ta genç savunmacısı Fatih Aksoy, ilk kez bir Süper Lig maçında siyah-beyazlı formayı giydi. 20 yaşındaki Fatih, mücadelenin 73. dakikasında sakatlanan Necip Uysal'ın yerine oyuna dahil oldu. Daha önce A takımda Ziraat Türkiye Kupası ve hazırlık maçlarında forma şansı bulan Fatih Aksoy, ilk kez bir Süper Lig maçında süre aldı.

- Beşiktaş'ta savunma sıkıntısı

Siyah-beyazlı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçında stoper mevkisinde sorun yaşadı. Gary Medel ve Dusko Tosic'in cezalı olmasından dolayı Malatya'ya eksik giden Beşiktaş'ta Pepe ve Necip Uysal da sakatlık yaşadı. Karşılaşma öncesi adı ilk 11'de yer alan Pepe, ısınma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça başlayamadı. Portekizli futbolcunun yerine Necip Uysal müsabakaya ilk 11'de çıktı. Ancak Necip de mücadelenin 73. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisine kayıpsız gidiyor

Galatasaray, bu hafta evinde Alanyaspor’u mağlup ederek, gelecek hafta deplasmandaki Beşiktaş derbisine puan kaybı yaşamadan, rakibi ile aralarında 6 puan farkla gidecek.Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapadı.

Cezalı futbolcularından dolayı yine farklı bir 11 ile çıkan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Tudor, sistemde de değişiklik yaptı. Çift forvetten vazgeçen Hırvat çalıştırıcı, ileri uçta Gomis’e görev verdi.Bu haftayı kayıpsız kapatan Tudor’un öğrencileri, gelecek hafta Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş derbisine moralli çıkacak. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlıların bu hafta Evkur Malatyaspor deplasmanında berabere kalmasıyla 6 puan farkla Dolmabahçe’ye gidecek.