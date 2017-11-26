Süper Lig puan durumu ve Süper Lig’de son durum

Süper Lig puan durumunu Yeni Şafak ile takip edebilirsiniz. Spor ekibi tarafından hazırlanan uygulamalar ile puan durumunu canlı olarak takip edebileceksiniz. İşte Süper Lig puan durumu ve zirve yarışındaki son durum…

Süper Lig'de bu hafta

26 Kasım Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Antalyaspor Fenerbahçe maçı istatistikleri

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 42 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçların 28'ini kazanırken, Antalyaspor yedi galibiyet aldı (7B).

Antalyaspor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı son üç maçını kazandı. Bu, Akdeniz ekibinin rakibi karşısında elde ettiği en uzun yenilmezlik serisi.

Evinde oynadığı son iki maçta Fenerbahçe'yi mağlup eden Antalyaspor, bundan önceki altı maçta rakibini yenememişti (2B 4M).

Antalyaspor, evinde oynadığı son sekiz lig maçında sadece bir kez yenildi (5G 2B) ve son iki maçını kazandı.

Fenerbahçe ligde beş maçtır yenilmiyor, ancak bu maçların üçü berabere sonuçlandı (2G).

Fenerbahçe ligde deplasmanda oynadığı son 14 maçın sadece birini kaybetti (7G 6B), ancak son üç deplasman maçında sahadan galibiyetle ayrılamadı (2B 1M).

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de maçların ilk yarılarında en fazla gol atan takım (13) olurken Antalyaspor'un iki devrede attığı gollerin toplamı 14.

Ligde bu sezon tüm gollerini ceza sahası içinden atan üç takım var; ikisi bu maçta karşılaşacak: Fenerbahçe - 25 & Antalyaspor - 14, diğer takım Akhisarspor (18).

Antalyaspor (53) bu sezon ligde Fenerbahçe'den (48) beş isabetli şut daha fazla atmasına rağmen, rakibinden 11 gol daha az attı.

Fenerbahçe bu sezon ligde hücum bölgesinde en fazla isabetli pas atan (1263) ve bunu en yüksek yüzdeyle (%73.5) yapan takım. Ancak sarı lacivertliler rakip ceza sahasında topla buluşmada ligin dokuzuncu sırasında (227).

Fenerbahçe bu sezon ligde en fazla gole sebep olan hata yapan iki takımdan biri (4, Başakşehir ile birlikte).

Fenerbahçe'nin ligde deplasmanda attığı son dört gol Valbuena ve Giuliano'dan geldi (ikişer gol).

Antalyaspor'un ligde attığı son altı golün beşinde Samuel Eto'o'nun direkt katkısı var (dört gol, bir asist). Kamerunlu yıldız, ayrıca takımının attığı son üç golün de sahibi.

Samuel Eto'o bu sezon ligde attığı altı golle takımına yedi puan kazandırdı. Eto'o bu alanda Adis Jahovic (10 puan) ve Burak Yılmaz'ın (sekiz puan) ardından ligin en başarılı oyuncusu.

Kayserispor Kasımpaşa maçı istatistikleri

İki takım Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 8-5'lik Medipol Başakşehir üstünlüğü bulunuyor (3B).

Kayserispor Süper Lig'de Başakşehir'i yedi maçtır yenemiyor (1B 6M) ve bu maçların hiçbirinde gol atamadılar.

Sezona Galatasaray yenilgisiyle başlayan Kayserispor, ondan sonra oynadığı 11 maçın sadece birini kaybetti (6G 4B).

Başakşehir ligde altı maçtır yenilmiyor (5G 1B).

Başakşehir bu sezon Süper Lig'de en az hava topu kazanan takım (137) ancak kafayla en fazla gol atan ikinci takım konumundalar (6; Sivasspor ile eşit).

Bu sezon Süper Lig'de sadece Başakşehir (16) ve Galatasaray (16) iç sahada Kayserispor'dan (14) daha fazla puan topladı.

Bu sezon Süper Lig'de en yüksek şut isabet oranına sahip takım Başakşehir (%54); Kayserispor ise bu alanda dokuzuncu sırada (%43).

Bu sezon 12. hafta sonunda 22 puana ulaşan Kayserispor geçtiğimiz sezon bu puana 21. hafta sonunda ulaşmıştı.

Bu sezon Süper Lig'de sadece Galatasaray (5145) Başakşehir'den (5066) daha fazla isabetli pas attı.

Emmanuel Adebayor Süper Lig'de forma giydiği son altı maçta altı gol attı.

Umut Bulut Süper Lig'de Başakşehir'e karşı forma giydiği 13 maçta yedi gol attı; Umut'un Süper Lig'de daha fala gol attığı bir takım yok (Antalyaspor ve Kasımpaşa ile eşit).



