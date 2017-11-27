Suriye Haberleri: Rus hava saldırısında 53 sivil öldü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye’nin doğusundaki Deyr ez Zor’da bir köye Rus uçakları tarafından yapılan saldırılarda, 21’i çocuk en az 53 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. SOHR, sivillerin yaşadığı binaları hedef alan saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada ölü sayısının 34 olduğunu duyurmuştu. SOHR Başkanı Rami Abdel Rahman, kurtarma operasyonları sırasında enkazların kaldırılmasının ardından ölü sayısının yükseldiğini belirtti.

Öte yandan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ana müttefiki Rusya tarafından dün yapılan açıklamada, Tu-22M3 Rus bombardıman uçaklarının Suriye’nin kuzeyindeki DEAŞ kamplarını bombaladığı duyurulmuştu.