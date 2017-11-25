2018 Duster'ın yeni fotoğrafları ve özellikleri

Dacia’nın satışa sunulması merakla beklenen SUV’u Duster, Cenevre’de yenilenmiş modelini tanıttı ve yenilikleriyle olumlu tepkiler aldı. Türkiye’de de büyük ilgi gören araçlarını üçüncü jenerasyonuyla kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanan Dacia, bekleyenlerin heyecanını taze tutmak istiyor. Şimdiye kadarki en geniş kapsamlı fotoğrafları paylaşılan yeni Duster’ın yeni özelliklerini bir kez daha hatırlayabileceğiz.

Dikkat çeken hatlar

Yenilenen Duster’ın göze çarpan ilk değişimi dış kısımda görülüyor. Arazi otomobili karakterine uygun bir makyajdan geçen aracın arka bölümdeki ve jantlardaki ışıklandırma tasarımı çok şık görünüyor. Aracın yenilenen ön ızgarası, LED gündüz farları ve tavan barları bu farkı pekiştiriyor. Aracın dört çekerden çekişli opsiyonu çetin arazi şartları için oldukça kullanışlı hale gelmiş.

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Artan malzeme kalitesi

Aracın ön kısmı eleştirilerden sonra büyük oranda iyileştirilmiş. Konfor ve kalite üzerine yoğunlaşan Dacia tamamen yenilenen elektronik direksiyonla işe başlamış. Yapılan değişimle %35 oranında daha iyi hale getirilen direksiyonu döndürürken sarf edilen efor da düşecek. Malzeme kalitesi ve koltukları da elden geçirilen aracın torpido gözü kapasitesi de 28,6 litreye çıkartıldı.

Yeni Duster’ın merkezde bulunan navigasyon destekli ekranı yazılımsal olarak güncellenmiş ve konum olarak biraz daha yükseğe yerleştirilmiş. Elektronik destek açısından da zenginleşen Duster’da; geri görüş kamerası, kör nokta uyarı, otomatik klima, anahtarsız giriş, otomatik yanan farlar, yokuş kalkış asistanı ve iniş kontrolü gibi donanımlar yer alıyor.

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Dört farklı motor seçeneği

Duster, iyileştirilmiş dört tekerden çekiş sistemiyle bu deneyimi bir adım daha ileriye taşıma konusunda iddialı. Kullanıcılar yeni Duster’ın çift açılı kamerası ve pusulası ile anlık olarak ekrandan açı değişimlerini görebilme imkanına sahip olacak.

İki benzinli ve iki dizel olmak üzere toplamda dört farklı motor seçeneği bulunan Duster’da LPG opsiyonu da yer alıyor. Motor seçeneklerinde; 115 ve 125 beygir benzinli, 90 ve 110 beygirlik dizel. Otomatik vites seçeneği de olan araçta 115 beygirlik benzinli motor LPG opsiyonuyla satın alınabiliyor. Önümüzdeki ay itibariyle Avrupa’da kademeli olarak satışları başlayacak olan Duster’ın çok geçmeden Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.