3D yazıcı ile insan organı üretecekler

​Cellink adında bir firma, insanların organ ihtiyacını 3D yazıcılar ile karşılamak için kolları sıvadı.

Geliştirilen 3D yazıcılar ile günümüzde neredeyse her şeyi tasarlamak ve üretmek mümkün hale geldi. Kullanışlı ev aletleri ve basit baskılarla başlayan bu teknoloji köprü ve bina yapımına kadar ilerledi.

Şimdi ise Cellink adındaki bir şirket 3 boyutlu yazıcılar ile akıllara durgunluk veren bir proje üzerinde çalışmaya başladı. 10 ila 20 yıl kadar bir süre içerisinde nakledilebilir organ üretmeyi hedefleyen firma bazı organları çoktan üretmeyi başardı bile. Lakin şimdilik kullanılabilirliği mümkün olmayan organları test aşamasına alan firma yakın zamanda üretilecek organların kullanılabilir hale geleceğini ifade etti.

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Biyolojik mürekkeplerle insan bedeninin parçalarını üretmeye çalışan Cellink şirketi, şimdilik üç boyutlu yazıcı yardımıyla gerçek bir insan burnu üretmek istiyor.

İnsan organları ürettiği için bazı çevrelerce eleştiriye maruz kalan firma, tıbbi kurumlar ve kuruluşların söz konusu teknolojiye büyük ilgi gösterdiğinin altını çizdi. Firmanın hedefine göre 10 ila 20 yıl içerisinde 30 saniye gibi kısa bir sürede insanların organ ihtiyaçları kişiye özel 3D yazılılar ile karşılanabileceğini açıkladı.