TeknolojiABDli yetkililer Türk hackera teşekkür etti
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ABD'li yetkililer Türk hackera teşekkür etti

Bir üniversite öğrencisi ABD’nin e-devlet sistemindeki açıkları buldu. Hackerone platformu üzerinden gerçekleştirilen ödül avı programında kritik açıkları bulan Türk hackera ABD’li yetkililer tarafından teşekkür edildi.

Haber MerkeziDiğer
Üniversite öğrencisi Mustafa Kemal Can ABD hükümetinin e-devlet sistemine ait açıkları buldu.
Üniversite öğrencisi Mustafa Kemal Can ABD hükümetinin e-devlet sistemine ait açıkları buldu.

Ağustos ayında Amerikan hükümetine ait 20 kritik internet sitesinde güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesi için ödül avcılığı programı başlatılmıştı. ABD’nin e-devlet sistemi olan login.gov’da bulduğu güvenlik zafiyeti sonucunda bir Türk hacker’a yetkililer tarafından teşekkür edildi.

Güvenlik zafiyeti bir üniversite öğrencisi olan Mustafa Kemal Can tarafından tespit edildi. Kullanıcıların hesaplarına girerken zorunlu olarak kullandığı SMS doğrulama sistemi devre dışı bırakılabiliyor, hatta sistem geçici olarak dondurulmuş hesaplara erişim sağlanabiliyordu.

Hackerone platformunda başlatılan programın 2. Gününde zafiyeti bildiren Türk hacker, bu zafiyetin kapatılmasıyla beraber teşekkür listesine eklendi.

Üniversite öğrencisi olan hacker’a yetkililer e-posta ve Hackerone platformu üzerinden teşekkürlerini iletti. Şimdiye kadar 26 kişinin yer aldığı Hall of Fame listesine de ismi yazıldı.

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