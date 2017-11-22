Apple'ın otonom teknolojisi gün yüzüne çıktı

Apple son birkaç yıldır otonom araçlarla ilgili çalışmalarının olduğunu şiddetle yalanlamıştı. Şirket sadece kısa bir süreliğine bu teknoloji üzerinde çalıştığını söyledi ve detaylar hakkında hiçbir bilgi paylaşmadı.

Geçen hafta şirketin yapay zeka ve makine öğrenimi araştırmacıları olan Yin Zhou, Oncel Tuzel ikilisi Apple’ın sürücüsüz otomobil projesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Daha gerçek dünyada test edilmemiş olan teknolojinin şimdiden rakiplerini endişelendirebileceği söyleniyor.

Yapay zeka, bisikletlileri böyle algılıyor. Park veya hareket halindeki araçları fark edebiliyor. Yayaları bu şekilde görüyor.

Apple’ın ikilisi bu yeni teknolojiye Voxelnet ismini vermiş. Voxelnet, küçük objeleri ve engelleri algılayan bir mimariye sahip LiDAR metoduyla çalışıyor. Araştırmacılar, Voxelnet’in yalnızca araçları değil, yayaları ve bisikletlileri de tespit edebildiğini ve LiDAR tabanlı sistemlerden bir adım önce olacağını belirtiyor.

TEKNOLOJİ Apple’ın sürücüsüz otomobili kameralara yakalandı

Firmanın bu yeni gelişmelerle ilgili bilgi paylaşmaya devam etmesini umuyoruz. Apple’a ait bir araç geçtiğimiz aylarda LiDAR donanımıyla Kaliforniya’da görüntülenmişti. Hatta şirketin kampüsü içerisinde sürücüsüz servis araçları ile ulaşım sağlanmaya başladı.

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Apple’ın sürücüsüz otomobil piyasasında Uber, Waymo, Mercedes-Benz, Tesla ve Audi gibi dişli rakipleri bulunuyor.

Araştırmacıların Voxelnet ismini verdiği çalışmanın tamamına bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.