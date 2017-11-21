Bitcoin'de beklenen tarih yanlış çıktı

CME Group, Pazartesi günü internet sitesinde 11 Aralık'ta Bitcoin vadelilerinde alım satıma başlayacakları duyurusunu paylaşmıştı. Bu duyuru, Bitcoin'i yakından takip eden çevrelerde hızla paylaşılmış fiyatlar ise 8299 dolara kadar yükselmişti.

BusinessHT'nin haberine göre duyuru daha sonra CME Group'un sitesinden kaldırılırken borsa sözcüsü Laurie Bischel de "11 Aralık tarihi websitemizdeki bir hata nedeniyle paylaşıldı" dedi.

CME Group, hala bu yıl işlemlere başlamayı planlıyor ancak sözcünün açıklamasında daha fazla detaya yer verilmedi.

Bitcoin son durumda 7798 dolara kadar geriledi ve TSİ 08:25'te 7970 dolarda, yüzde 3,3 düşüşte.

Her ikisi de ABD'nin Chicago eyaletinde yerleşik olan CME ve Cboe borsaları Bitcoin'i işleme açan sermaye piyasaları düzenlemelere tabi ilk borsa olmak için rekabet halinde.