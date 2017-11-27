"Bitcoin'i Elon Musk kurdu"

Son dönemin gözdesi Bitcoin, aslında kripto para sistemi olarak adlandırılıyor. Dünyada yatırım aracı olarak henüz yasalarla tam desteklenmeyen ‘blockchain’ para birimi kurucusunun kim olduğu ile ilgili yeniden gündemde.

Son yıllarda pek çok kişiye mal edilen ancak kim tarafından kurulduğu hala bir gizem olan Bitcoin'in arkasındaki isimhala netlik kazanmış değil.

NTV'de yer alan habere göre; Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı planlayan Elon Musk, Bitcoin'in arkasındaki isim olabilir.

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2015 yılında SpaceX’teki görevinden ayrılan Sahil Gupta isimli bir çalışan, elde ettiği bulgular ve mevcut söylentilerden hareketle Musk’ın Bitcoin'in kurucusu olduğunu iddia etti.

Bitcoin ne zaman ve kim tarafından kuruldu?

Bitcoin’i oldukça farklı kılan özelliklerden bir tanesi de kim veya kimler tarafından bilinmiyor oluşu. Satoshi Nakamoto takma ismine sahip bir kişi veya grup tarafından Mayıs 2008’de tanıtılan Bitcoin, yaklaşık 8 yıldır kripto para borsalarında işlem görüyor.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Craig Wright isimli bir girişimci, kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu iddia etmişti. Fakat bu ismin gerçeği söyleyip söylemediği kanıtlanamadı.

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Diğer taraftan Bitcoin’in resmi sitesi Bitcoin.com adresindeki ‘About Us (Hakkımızda) bölümüne girildiğinde sistemin yöneticileri görülebiliyor. CEO, CFO, CTO ve diğer yöneticilerin açık bir şekilde belirtilmesine rağmen kurucu kadro hala belirsizliğini koruyor.