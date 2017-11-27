Dünya’nın düz olduğunu ispatlayamadı

Dünya’nın düz olduğunu iddia eden Mike Hugles, Düz Dünyacılar Araştırma Grubu adlı topluluğun sağladığı destek ile Dünya’nın düz olduğunu kanıtlayacağını dile getirdi. 26 bin dolar maliyet ile ürettiği roket ile kendini uzaya fırlatmak için kolları sıvayan Hugles, tüm hazırlıklarını tamamlamayı başardı. Herkes tarafından yapacağı ilginç deneyin sonucu beklenirken ne yazık ki 61 yaşındaki adam roketi fırlatmayı başaramadı.

Bildiğiniz gibi Mike Hugles, yaptığı roketi roketin içine binerek kendini uzaya fırlatacaktı. Yaptığı roket ile 800 kilometre hızla kendini uzaya fırlatmayı planlayan emekli adam, yasal kurumlardan izin almayı başaramadı. Bu nedenle fırlatma işlemi iptal oldu. Ayrıca Mike Hugles’ın roketinde farklı sorunlarda meydana geldi. Yaptığı açıklamaya göre kalkış sisteminde süreci aksatacak bir kırık meydana geldi. Buna ek olarak 2014 yılında benzer bir kalkış yapan adam, iniş sonrası bilincini kaybetmiş ve üç gün kendine gelememişti.

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Büyük bir topluluk tarafından destek gören 61 yaşındaki adam, Dünya’nın düz olduğunu kanıtlamak için çılgınca bir yönteme başvurdu. Hayatını hiçe sayarak yapacağı deney karşısında gayet kararlı olan adama ise yetkili kurumlar engel olmuş oldu. Bu macerada böylelikle son buldu.