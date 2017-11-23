Dünya’nın düz olduğunu kanıtlamak için uzaya roket fırlatacak

Tüm bilimsel kanıtlara rağmen dünyanın düz olduğunu kanıtlamaya çalışan Mike Hughes, 20 bin dolara mal olacak bir roketi uzaya fırlatmaya hazırlanıyor.

Uzaya gönderilen uydular, uzay üsleri ve roketlerde dahil birçok teknoloji ile Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan bilim insanların inat Mike Hughes, Dünya’nın düz olduğunu iddia ediyor. Dünya’nın şekli ile ilgili tüm bilimsel araştırma yuvarlak olduğunu kanıtlıyor. Lakin son dönemde yeniden gündeme gelen Dünya düz iddiaları dünyanın gündeminde bir hayli yer teşkil ediyor.

Dünya’nın düz olduğunu kanıtlamak için ilginç bir deneye hazırlık yapan Mike Hughes, uzaya roket yollamayı planlıyor. Düz Dünyacılar Araştırma Grubu adlı topluluk tarafından tüm masrafları karşılanacak olan Mike Hughes, 20 bin dolara mal olacak olan ilk el yapımı insanlı, buharlı roketi ile bilim insanlarına Dünya’nın düz olduğunu kanıtlamayı planlıyor.

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Buna benzer bir projede daha öncesinde ABD'li rapçi B.o.B tarafından gelmişti. Dünya’nın düz olduğunu kanıtlamak için uzaya uydu yollayacağını ifade eden B.o.B’a, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar Dünya’nın yuvarlak olduğunu gösteren paylaşımlar ile cevap vermişti.